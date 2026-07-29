Sénégal: Quatre nouveaux magistrats prêtent serment à la Cour d'appel de Tambacounda

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Quatre nouveaux magistrats ont officiellement prêté serment, mercredi, lors d'une audience solennelle à la Cour d'appel de Tambacounda (est), a constaté l'APS.

La cérémonie a rassemblé les principaux acteurs du secteur judiciaire de la région, le premier président de la Cour d'appel de Tambacounda, Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye a rappelé aux quatre nouveaux magistrats la sacralité de la prestation de serment.

"En prêtant ce serment, vous vous apprêtez à vous engager dans une nouvelle aventure humaine et professionnelle aussi exigeante que passionnante. Le serment est une étape importante dans la réalisation d'un engagement que vous avez pris devant vos pairs et plus largement devant le peuple sénégalais, au nom duquel nous rendons la justice, car c'est à lui, c'est-à-dire le peuple sénégalais, que doit profiter ce engagement", a-t-il dit.

"Même si le serment n'est pas un engagement à tenir l'impossible, promettre c'est s'exposer à un haut risque évident : celui de faillir, et plus grave, celui de parjurer. C'est justement parce que de tels risques existent que le serment prend tout son sens et toute sa valeur", a-t-il affirmé.

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"Reconnaissons le simplement, le serment ne porte en lui aucune exigence impossible. Il ne fait en réalité que vous rappelez en temps réel les conditions minimales +du bien juger et du bien se comporter+. En d'autres termes, le savoir-faire et le savoir-être de magistrats. Ce serment est donc une force face aux pressions de tout ordre et surtout un engagement, car il est le fondement et la tradition même de notre déontologie affirmée", a ajouté le premier président de la Cour d'appel de Tambacounda.

Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye a également les a invités à être de dignes et loyaux magistrats, rappelant leur rôle de garants des libertés individuelles et de régulateurs des conflits de la société.

"Dans l'exercice quotidienne de vos offices, vous serez confrontés à la pression, au doute et à la douleur humaine et, en ces moments-là, votre serment sera tout simplement votre boussole", a-t-il lancé.

Lire l'article original sur APS.

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