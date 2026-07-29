Sénégal: La comptabilité des matières, un levier essentiel pour la gestion de l'État, selon le DG du Budget

Dakar — La tenue rigoureuse de la comptabilité des matières garantit la transparence des finances publiques et la rationalisation des dépenses de l'État, a souligné, mercredi, à Dakar le directeur général du Budget, Massamba Dieng, insistant sur la nécessité d'une vision exhaustive du patrimoine public.

"La tenue de la comptabilité des matières est essentielle pour la gestion d'un État", a-t-il déclaré au cours d'un atelier de lancement d'une formation des acteurs chargés de la gestion des matières des services centraux et déconcentrés de l'Etat.

Il a toutefois pointé un manque à gagner lié au fonctionnement actuel du système, le compte général des matières n'étant pas encore produit et les comptables principaux ne transmettant pas leurs comptes à la Cour des comptes.

"Aujourd'hui, vous n'avez pas une vision assez exhaustive de l'ensemble des patrimoines de l'État", a déploré M. Dieng.

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Il assure qu'une comptabilité fiable devrait permettre d'ajuster précisément les dotations budgétaires aux besoins réels des administrations.

"Si un service dispose déjà de fournitures de bureau en quantité suffisante, il n'aura pas besoin d'une nouvelle dotation. Cela va nous permettre de rationaliser les dépenses publiques", a expliqué Massamba Dieng.

Au-delà de la rationalisation interne, il considère que cette transparence est une condition sine qua non de la crédibilité économique du Sénégal à l'international.

"Pour garantir une véritable solidité financière au pays, si vous n'avez pas l'intégralité de votre patrimoine dans vos comptes publics, le prêteur peut totalement ignorer vos capacités", a insisté Massamba Dieng.

Le directeur général du Budget indique que "la maîtrise de cet outil ouvrira la voie à la valorisation des actifs de l'État".

"Ces biens, une fois répertoriés et chiffrés, pourront servir de garanties pour lever des fonds ou être cédés afin de financer directement le déficit budgétaire, réduisant ainsi le recours à l'endettement", a-t-il indiqué.