Sénégal: Développement communautaire - 19 jeunes leaders bénéficient de la bourse Fellowship Cheikh Anta Diop

Thiès — Dix-neuf jeunes leaders sénégalais bénéficiaires de la bourse Fellowship Cheikh Anta Diop créée par l'ONG Tostan pour soutenir le développement communautaire ont reçu leur attestation, mardi, au terme d'un séminaire de 10 jours au Training center de Tostan à Thiès, a constaté l'APS.

Les boursiers, dont neuf femmes et 10 hommes, vont suivre six mois de coaching sur le terrain dans plusieurs villages de la région de Thiès, renseignent les initiateurs.

La formation dispensée dans le cadre du Fellowship Cheikh Anta Diop consistait à amener des jeunes Sénégalais - hommes et femmes - à s'inspirer du programme de Tostan qui aide les communautés à travailler pour leur propre développement.

Inspirée de l'héritage intellectuel du professeur Cheikh Anta Diop, la bourse a associé un séminaire immersif de dix jours et six mois de coaching individualisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'objectif de cette formation est que chaque boursier transforme ce qu'il avait appris en actions concrètes, sur son propre terrain, avant même d'obtenir son certificat", a expliqué le responsable du programme sénior à Tostan, Birima Fall.

Selon lui, ces jeunes ont été choisis sur la base de critères clairs, dont l'ancrage communautaire.

"Nous nous attendions à ce que ces jeunes puissent apprendre et appliquer ce qu'ils ont appris. Donc cette journée a été une journée de consécration pour ces jeunes", a indiqué M. Fall.

Selon Birima Fall, la formation a été axée sur trois dimensions, dont un volet portant sur l'accompagnement des communautés dans la mise en oeuvre des projets génératrices de revenus, à travers l'approche communautaire.

Les deux derniers axes de cette formation concernent la mise en place d'une gouvernance communautaire et la dimension bien-être communautaire.

Il a signalé que d'autres cohortes vont suivre cette première formation.

"Nous voyons que de plus en plus, les jeunes prennent des responsabilités dans la société et s'engagent dans les communautés, pour contribuer au développement, que ce soit dans la santé, l'éducation, l'hygiène, l'assainissement, les droits humains etc.", a relevé, pour sa part, le directeur général de Tostan, Sobel Aziz Ngom. Il note, toutefois, que les jeunes manquent parfois de connaissances endogènes.

"Pour que les actions qu'ils mettent en oeuvre marchent vraiment, ces jeunes ont besoin qu'on leur donne les bons outils et les bonnes connaissances du développement communautaire endogène", a dit M. Ngom.

Selon lui, cette bourse porte le nom de Cheikh Anta Diop Fellowship, en hommage au travail de l'égyptologue, qui a inspiré la fondatrice de Tostan.

Aziz Sobel Ngom indique que l'approche éducative de Tostan, basée sur les langues et valeurs culturelles locales, ainsi que les croyances endogènes, vient de Cheikh A. Diop.

"Cet homme a toujours cru que la jeunesse ne se développera que quand elle sera ancrée [dans ses origines], quand elle comprendra ses réalités [et] pensera son développement par elle-même", a-t-il souligné.