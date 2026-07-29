Sénégal: JOJ 2026 - Le tournoi de beach handball va se dérouler du lundi 9 au vendredi 13 novembre

Dakar — Le tournoi de beach handball des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 va se dérouler sur cinq jours, du lundi 9 au vendredi 13 novembre sur les installations de Saly Beach West, a-t-on appris auprès de la Fédération internationale de handball (IHF).

"Le beach handball des Jeux olympiques de Dakar 2026 se jouera sur le site de Saly Beach West, en bord de mer, au milieu des cocotiers : un cadre idyllique. Nous disposerons de trois terrains de compétition et de deux terrains d'entraînement et d'échauffement", a déclaré sur le site de la de la Fédération internationale de handball, Chérif Ndiaye, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de handball.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les premiers à se tenir en Afrique, vont réunir environ 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Aux JOJ Dakar 2026, le beach handball va faire sa deuxième apparition aux Jeux olympiques, après ses débuts aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires (Argentine) en 2018.

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Interrogé par le site de la Fédération internationale de handball, Chérif Ndiaye, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de handball et responsable sportif du beach handball à Dakar, a assuré que les organisateurs veulent un niveau de tournoi excellent.

Le beach handball, né en Italie dans les années 80, alors que le beach-volley devenait de plus en plus populaire, est un dérivé du handball traditionnel joué sur sable.

Il met aux prises deux équipes de 4 joueurs (3 joueurs de champ + 1 gardien). Les buts dits "spectaculaires" (tirs en vol, 360°, gardien marqueur, etc.) valent 2 points au lieu de 1.

Seize équipes, garçons et filles, ont confirmé leur participation aux compétitions de handball de plage de Dakar 2026.

Les Lionceaux sont dans la poule B, en compagnie du Brésil, de la Hongrie et de Porto Rico.

Dans la poule A, l'Allemagne sera opposée à la Tunisie, à la Thaïlande et aux Îles Cook.

Les Lioncelles, en ce qui les concerne, sont logées dans la poule B, en compagnie de la France, de l'Uruguay et du Kenya.

Dans la poule A, on aura l'Espagne, la Chine et le Mexique.

Voici le tirage de handball de plage :

Compétition masculine

Groupe A : Allemagne, Tunisie, Thaïlande, Îles Cook

Groupe B : Brésil, Hongrie, Porto Rico, Sénégal

Compétition féminine