Sénégal: La direction générale du Budget lance un vaste programme de formation des comptables matières

Dakar — La direction générale du Budget (DGB) a lancé, mercredi, un vaste programme de formation destiné aux comptables matières, en vue de remédier aux lacunes de la gestion patrimoniale de l'État, une initiative marquant le point de départ d'une réforme structurelle majeure devant aboutir à plus de transparence, a constaté l'APS.

"Ce projet prépare les agents aux nouvelles exigences juridiques et numériques pour assurer la traçabilité complète du patrimoine public, désormais soumis au contrôle direct de la Cour des comptes", a déclaré le directeur général du budget, Massamba Dieng.

S'exprimant à l'ouverture de l'atelier ayant coïncidé avec le lancement de ce programme, il a insisté sur le rôle pivot que doivent désormais jouer les comptables matières.

"Longtemps restée en retrait face à la comptabilité budgétaire, la gestion des stocks et du patrimoine de l'État devient une priorité absolue", a-t-il soutenu, ajoutant que "l'innovation majeure de cette réforme réside dans le renforcement de la redevabilité".

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Il indique que les comptables matières, formés aux nouvelles exigences juridiques, auront l'obligation de "produire chaque année un compte de gestion complet retraçant les mouvements d'entrée et de sortie des biens".

"Désormais, ces comptes de gestion seront soumis directement au jugement de la Cour des comptes, engageant la responsabilité des comptables au même titre que les gestionnaires de deniers publics", relève Massamba Dieng.

Le programme de formation intègre les nouvelles compétences techniques requises par l'élargissement du champ de la comptabilité des matières.

"Les agents seront formés pour assurer la traçabilité complète du matériel roulant et des biens meubles, du patrimoine bâti de l'État et des immobilisations incorporelles (actifs immatériels, logiciels, brevets), une nouveauté technologique majeure de cette réforme", a expliqué le directeur général du Budget.

Les sessions d'apprentissage mettront particulièrement l'accent sur "la maîtrise des nouveaux outils numériques", a noté M. Dieng, selon qui les comptables matières devront s'approprier une plateforme informatique conçue par la DGB pour "uniformiser, sécuriser et fluidifier" la tenue des registres sur l'ensemble du territoire national.

Pour garantir le succès de ce programme, la DGB a invité les différents ministères et institutions constitutionnelles à "désigner sans délai" leurs points focaux techniques ainsi que les agents devant bénéficier de ces sessions de formation.

"Un suivi rigoureux sera instauré via des rapports d'étape trimestriels pour mesurer l'état d'appropriation de la réforme par les structures formées", a indiqué M. Dieng, avant d'annoncer le déploiement prochain d'une tournée dans l'ensemble des départements ministériels et des institutions constitutionnelles pour former les acteurs de terrain.

"Cette démarche vise à garantir une tenue régulière de la comptabilité des matières au cours de l'année 2027, permettant ainsi la production effective des principaux comptes de gestion", a précisé M. Dieng.