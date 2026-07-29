Sénégal: Grand Magal de Touba - Le maire assure que toutes les missions confiées à la commune ont été exécutées

Touba — Le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, a assuré, mercredi, à l'issue de la dernière réunion d'évaluation du Grand Magal de Touba, prévu dimanche, que la commune a exécuté "quasiment toutes" les missions qui lui avaient été confiées par le comité d'organisation, annonçant la mise en place d'un important dispositif logistique, sanitaire et sécuritaire en vue du bon déroulement de l'événement religieux.

Abdou Lahat Ka a indiqué que plusieurs réunions préparatoires ont été tenues depuis le mois de juin avec les services techniques, l'administration territoriale et le comité d'organisation, afin de coordonner les interventions.

Selon lui, l'ensemble des travaux relevant des compétences de la mairie a été finalisé, notamment les opérations de maintenance, l'approvisionnement en carburant et les autres prestations nécessaires au bon fonctionnement des services.

Le maire a également fait état d'un important appui au secteur de la santé avec la mise à disposition de carburant, d'ambulances, de moyens d'évacuation et de médicaments au profit des postes et centres de santé.

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Il a précisé que ce dispositif est coordonné avec le district sanitaire afin d'assurer une prise en charge efficace des malades tout au long du Magal.

Abordant les questions de sécurité et d'éclairage public, Abdou Lahat Ka a indiqué que plusieurs milliers de lampes ont été installées ou remplacées dans les différents quartiers grâce à la mobilisation des équipes techniques de la commune.

Il a ajouté que les chefs de village, les délégués de quartier et les services compétents ont été associés aux préparatifs afin de renforcer la sécurité des pèlerins et améliorer leurs conditions d'accueil.

Le maire de Touba s'est par ailleurs félicité de la mise à disposition de 55 camions citernes destinés à l'évacuation des eaux en cas d'inondation dans certaines zones de la ville.

Il a enfin lancé un appel à la prudence à l'endroit des automobilistes et des usagers de la route, les invitant au strict respect des règles de circulation afin d'éviter les accidents de la circulation.