Sénégal: Le Prix d'art Yaa Asantewaa s'ouvre au pays, l'appel à candidatures lancé

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le "Prix d'art Yaa Asantewaa", dont l'ambition est de promouvoir le talent des femmes artistes africaines vivant et travaillant sur le continent, s'ouvre cette année aux artistes sénégalaises, dans le cadre du renforcement des mobilités artistiques interafricaines et du soutien aux créatrices du continent, a-t-on appris des promoteurs de cette initiative.

Selon un communiqué parvenu à l'APS, ce prix prestigieux dédié à la promotion et à la visibilité des artistes femmes, s'ouvre pour la première fois au Sénégal, à travers un appel à candidatures lancé le 3 juin dernier, sous l'égide de l'institut français du Sénégal et la galerie d'art contemporain ghanéenne "Gallery 1957".

"Cette édition 2026 marque un tournant dans le développement de l'initiative à l'échelle du continent en consacrant deux lauréates : une artiste sénégalaise et une artiste ghanéenne", renseigne le communiqué.

L'édition 2026 inclut un programme inédit de résidences croisées de trois mois, entre le Sénégal et le Ghana, visant à stimuler le dialogue interculturel et le développement professionnel des lauréates.

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"La lauréate sénégalaise sera accueillie en résidence à Accra (Ghana) alors que la ghanéenne effectuera la sienne entre Saint-Louis et Dakar (Sénégal), au sein du réseau d'accueil porté par la villa Ndar et la galerie Le Manège", précise le communiqué.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 septembre prochain, à l'intention d'artistes femmes âgées de 18 ans au moins, de nationalité sénégalaise, issues de la diaspora ou résidant au Sénégal.

L'institut français du Sénégal est un acteur important de la coopération culturelle et artistique entre la France et le Sénégal.

Il soutient la création contemporaine, la diversité culturelle et la mobilité des artistes sur le continent africain et à l'international.

Fondée à Accra (Ghana), Gallery 1957 est une galerie d'art contemporaine de renommée internationale dédiée à la promotion des artistes d'Afrique de l'Ouest et de sa diaspora.

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