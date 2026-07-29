Ouganda: L'opposant Kizza Besigye victime d'un malaise lors de son procès pour trahison

L'ancien candidat à la présidence Kizza Besigye a vu sa requête, déposée il y a neuf ans et contestant l'infraction de terrorisme prévue par le Code pénal, rejetée hier par la Cour constitutionnelle. (Archive)

L'opposant ougandais Kizza Besigye s'est effondré ce mercredi lors d'une audience de son procès pour trahison devant une juridiction civile à Kampala, rapporte TRT Afrika. Âgé de 69 ans, il aurait crié à plusieurs reprises « Stop ! » avant de perdre l'équilibre et de basculer en arrière dans le box des accusés, provoquant la suspension de l'audience. Des agents pénitentiaires sont immédiatement intervenus pour lui porter assistance.

Détenu depuis plusieurs mois sans possibilité de libération sous caution, Kizza Besigye suscite des inquiétudes croissantes quant à son état de santé. Selon la même source, son épouse, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONUSIDA, affirme que son état se détériore rapidement et réclame qu'il soit autorisé à consulter un médecin de son choix.

Dans un communiqué, le People's Front for Freedom (PFF), son parti politique, a qualifié la situation de son dirigeant de « critique ». Le parti soutient également qu'aucun médecin de la prison n'était présent au tribunal au moment du malaise et déplore que Besigye n'ait toujours pas obtenu l'autorisation de consulter un praticien indépendant.

De leur côté, les autorités ougandaises assurent que l'opposant bénéficie d'un suivi médical assuré par les services pénitentiaires. Le président Yoweri Museveni a, pour sa part, déclaré que Kizza Besigye devait répondre des « infractions très graves » qui lui sont reprochées, plaidant pour un procès rapide « afin que la vérité éclate ».

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Un procès pour trahison

Le procès se poursuit alors que, ces derniers jours, l'accusation a présenté des éléments qu'elle estime démontrer que Kizza Besigye et plusieurs coaccusés auraient participé à un complot visant à renverser le gouvernement. Son principal avocat, Erias Lukwago, a également été arrêté et inculpé pour avoir, selon les autorités, omis de signaler des actes de trahison.

En Ouganda, la trahison est un crime passible de la peine de mort.

Retour sur les circonstances de son arrestation

L'affaire trouve son origine en novembre 2024, lorsque Kizza Besigye disparaît alors qu'il se trouve à Nairobi, au Kenya. Quelques jours plus tard, il réapparaît devant un tribunal militaire à Kampala, où il est inculpé pour des infractions liées à la sécurité nationale. Son arrestation suscite alors de nombreuses interrogations, ses proches affirmant qu'il a été transféré de force vers l'Ouganda.

Par la suite, la Cour suprême ougandaise juge que les civils ne doivent pas être poursuivis devant des tribunaux militaires. Son dossier est alors transféré devant une juridiction civile et les poursuites sont requalifiées en trahison.

Les autorités accusent Kizza Besigye d'avoir participé à un projet visant à renverser le gouvernement du président Museveni. Le chef de l'armée, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président, l'a également accusé d'avoir comploté pour assassiner son père. Des accusations que l'opposant rejette.

Une figure historique de l'opposition

Ancien médecin personnel et assistant militaire de Yoweri Museveni durant la guérilla qui a porté ce dernier au pouvoir en 1986, Kizza Besigye est progressivement devenu l'une des principales figures de l'opposition ougandaise.

Candidat à quatre reprises à l'élection présidentielle, il a régulièrement dénoncé des irrégularités électorales et a été arrêté à de nombreuses reprises au cours de sa carrière politique. Sa dernière candidature à la magistrature suprême remonte à 2016.

Au pouvoir depuis 1986, le président Yoweri Museveni poursuit son long règne à la tête de l'Ouganda, tandis que les organisations de défense des droits humains et plusieurs partenaires internationaux continuent de suivre avec attention l'évolution de la procédure judiciaire engagée contre l'opposant.