Congo-Kinshasa: Kasaï - Les enseignants transférés à Advance Bank dénoncent des retards de paiement

La colère monte parmi les enseignants du Kasaï transférés de la banque Finca à Advance Bank. Ils dénoncent des retards persistants dans le paiement de leurs salaires. Dans une déclaration publiée le 28 juillet 2026, ils affirment que leur identification auprès de la nouvelle banque, entamée après leur transfert intervenu en juin dernier, n'est toujours pas finalisée.

Ces enseignants disent ne pas avoir encore perçu leur prime du mois de juin. Une situation particulièrement difficile pour ceux venus des territoires, contraints de prendre en charge leurs frais de séjour pendant toute la durée des démarches administratives.

Face à cette situation, ils menacent de boycotter la rentrée scolaire si une solution rapide n'est pas trouvée. Ils sollicitent également l'intervention du gouverneur de province.

Selon Richard Muanza, l'un des enseignants concernés, les procédures auprès d'Advance Bank prennent beaucoup de temps.

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« Nous avons été transférés de Finca vers Advance Bank. Mais l'identification prend trois à quatre semaines. Ensuite, il faut encore attendre environ deux semaines pour obtenir un numéro de compte ».

Il affirme également que le paiement des salaires connaît d'autres contraintes.

« La banque doit d'abord contacter Kinshasa pour approvisionner les comptes, qui restent vides », indique-t-il.

D'après lui, les opérations d'identification ont débuté le 15 juin. Pendant ce temps, les enseignants restés à Finca auraient été payés le jour même de leur identification.

« Nous avons déjà saisi les autorités, mais rien ne change », déplore-t-il.

Richard Muanza appelle les autorités compétentes à faire revenir les enseignants concernés à Finca afin de mettre fin à cette situation.

« La rentrée scolaire approche. Si la situation n'est pas réglée, elle risque d'être fortement perturbée », prévient-il.