Congo-Kinshasa: Au pays - L'OMS salue le lancement des essais cliniques d'un vaccin expérimental contre Ebola Bundibugyo

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a salué, mardi 28 juillet, le lancement des essais cliniques de phase 1 d'un vaccin expérimental contre la maladie à virus Ebola de souche Bundibugyo, une variante qui continue de représenter une menace sanitaire en République démocratique du Congo. Cette étape marque une avancée importante dans la recherche d'outils de prévention contre cette forme du virus qui a déjà causé plus d'un millier décès.

Dans un message publié mardi sur son compte X, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est félicité du démarrage de cette étude clinique destinée à évaluer la sécurité et l'efficacité immunitaire du candidat vaccin.

« Nous saluons le début de l'essai clinique de phase 1 d'un vaccin expérimental contre la maladie à virus Ebola Bundibugyo, une étape importante pour évaluer la sécurité et les réponses immunitaires générées par le vaccin », a déclaré le responsable de l'OMS.

Le vaccin expérimental, dénommé ChAdOx1 BDBV, a été mis au point par des chercheurs du Groupe Vaccin d'Oxford (Oxford Vaccine Group) et de l'Institut des sciences des pandémies (Pandemic Sciences Institute) de l'Université d'Oxford.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les scientifiques ont utilisé la même plateforme technologique que celle ayant servi au développement du vaccin contre la COVID-19 Oxford/AstraZeneca, largement utilisé à travers le monde pendant la pandémie.

Le premier volontaire a reçu une dose du vaccin le 24 juillet en Ituri, marquant ainsi le début officiel de l'essai clinique de phase 1. Cette étape permettra aux chercheurs d'évaluer l'innocuité du produit ainsi que la réponse immunitaire qu'il provoque chez les participants.

Une étape décisive avant une éventuelle utilisation

Malgré cette avancée, les experts soulignent qu'il faudra encore attendre les résultats des essais et les différentes évaluations réglementaires avant d'envisager une éventuelle utilisation du vaccin dans les zones touchées.

L'OMS indique suivre de près l'évolution de cette étude et attend avec intérêt les données scientifiques qui en découleront.

« Nous attendons avec intérêt les données qui seront générées, car elles contribueront à orienter les prochaines étapes du développement du vaccin et son éventuelle utilisation », a indiqué Tedros Ghebreyesus.

Les résultats seront notamment analysés par le Groupe consultatif technique sur les vaccins du programme R&D Blueprint de l'OMS, chargé d'évaluer les innovations destinées à répondre aux urgences sanitaires.

Un espoir dans la lutte contre Ebola

Le lancement de cet essai clinique intervient alors que les efforts se poursuivent pour renforcer la préparation et la réponse aux épidémies d'Ebola en Afrique. Si les résultats s'avèrent concluants, le vaccin ChAdOx1 BDBV pourrait constituer un outil supplémentaire dans la prévention et le contrôle des flambées de la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe encore aucun vaccin.