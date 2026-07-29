Congo-Kinshasa: La LINAFOOT dévoile le classement officiel de la Ligue 1 - Mazembe champion et 8 équipes reléguées

La commission de gestion de la Ligue nationale de Football, (LINAFOOT) a publié, lundi 27 juillet 2026, le classement de son championnat national Ligue 1, pour la saison sportive 2025-2026 avec le sacre de TP Mazembe, par la même occasion la LINAFOOT confirme la relégation des huit clubs selon le règlement de la compétition.

Ce classement est établi quelques jours après la phase des Play-Offs qui s'est jouée en aller et retour avec 8 clubs qui se sont distingués lors de la phase des groupes A et B.

Ainsi le TP Mazembe de Lubumbashi retrouve son trône avec 30 points +18, devant le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa, deuxième avec 29 unités +11, tandis que l'AS Maniema Union complète le podium avec 23 points. Pour sa part, le Cercle Sportif Don Bosco de Lubumbashi est 6e avec 17 points, suivi de As Simba de Kolwezi 7e avec 11 points et Celeste FC de Mbandaka est 8e avec du classement de Play-Offs avec 4 points.

Dans son communiqué, la LINAFOOT a également confirmé selon l'article 13 de son règlement, la relégation de huit dernières équipes classées (dont quatre par groupe A et B), à l'issue de la phase des groupes. Ces équipes joueront d'ailleurs la Ligue 2 la saison prochaine.

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Dans le groupe A :

US Tshinkunku

JS Groupe Bazano

FC Tshikas

US Panda

Dans le groupe B :

FC Renaissance

OC Renaissances

OC Bukavu Dawa

Daring Club Motema Pembe

Les clubs FC MK et FC Martin Pêcheur ne flgurent pas au classement final, en raison de la sanction d'exclusion leur infligé. Et ce, relativement à l'orientation de la FECOFA contenue dans la lettre du 29 juin 2026.