Congo-Kinshasa: Remise des bourses « Excellentia RDC » à 185 lauréats de l'Examen d'État 2025-2026

Le Centre culturel des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, a abrité, mercredi 28 juillet la première édition de la cérémonie de remise des bourses nationales « Excellentia RDC ».

Placée sous le thème « Bâtisseurs du Congo de demain », cette rencontre a réuni 185 lauréats venus de toutes les provinces du pays, en présence du couple présidentiel Félix et Denise Tshisekedi, de la Première ministre, de députés ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Destiné à former une élite engagée pour le développement de la République démocratique du Congo, ce programme octroie des bourses d'études universitaires aux élèves ayant obtenu au moins 80 % aux épreuves de l'Examen d'État.

L'émotion et la fierté des lauréats et des familles

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Habillés en toges bleues et coiffés de chapeaux carrés, les 185 boursiers ont reçu leurs titres des mains du chef de l'État et de la Première Dame.

Parmi eux, la jeune Mukea Misangi Joliane, venue du complexe scolaire La Grandeur à Kolwezi (Lualaba), ne cachait pas sa joie :

« Je suis très contente, en tout cas je ne m'y attendais pas ! »

Même enthousiasme pour Tauni Nyangongo Ange, diplômée du lycée Kabambare : « Je suis fière de mon parcours parce que mes années de lycée n'ont pas été faciles, mais ça a payé ! Et aussi beaucoup de joie parce que je suis la première de ma famille à avoir ce genre de pourcentage, surtout à l'Examen d'État ».

Les parents, venus accompagner leurs enfants, ont également exprimé leur profonde gratitude envers la Première Dame pour cette opportunité offerte à la jeunesse.

Un programme désormais étatique géré par le ministère de l'ESU

Initié en 2019 par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, le programme « Excellentia » franchit une étape institutionnelle majeure : il est désormais totalement pris en charge par le gouvernement congolais, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovations.

Une note de tristesse a toutefois marqué cette cérémonie haute en couleurs : l'annonce du décès de l'un des candidats retenus, survenu quelques jours seulement avant la remise des bourses. Une minute de silence a été observée par l'assistance en sa mémoire