Ile Maurice: 420 millions d'euros engagés - Le bilan de l'AFD à Maurice

À la fin de son mandat à la tête de l'Agence française de développement (AFD) à Maurice, Laetitia Habchi dresse le bilan du partenariat entre l'institution et le pays : 26 projets, 420 millions d'euros engagés entre 2022 et 2026 - dont 300 millions d'euros de prêts souverains, 83,5 millions d'euros de prêts non souverains et 30 millions d'euros de subventions - auxquels s'ajoutent 250 millions d'euros déjà décaissés et un encours régional de 640 millions d'euros avec les Seychelles. Selon elle, ces engagements s'inscrivent dans la composante Fostering Sustainability and Climate Change Adaptation du programme gouvernemental A Bridge to the Future. Les sept axes concernés sont accompagnés par des projets déjà financés ainsi qu'un portefeuille d'initiatives prévues pour la période 2026-2029.

Gouvernance climatique

L'AFD a mobilisé 600 000 euros pour la planification stratégique, 750 000 € via la Facilité 2050, 175 000 € pour le Green Budgeting et 50 000 € pour un état des lieux de la gouvernance climatique. Parmi les retombées figurent l'engagement de cinq doctorants à l'Université des Mascareignes , l'intégration de sept projets pilotes de budgétisation verte à la loi de finances 2025-2026 et le déploiement de cette approche à Rodrigues.

Littoral et économie circulaire

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L'AFD a financé le Land Drainage Master Plan (1,9 million d'euros), une étude du BRGM sur le trait de côte (1 million d'euros), l'élaboration d'une future stratégie sur le trait de côte (300 000 €), le plan post-Wakashio (210 000 €) ainsi que le renforcement de la Solid Waste Management Division (500 000 €). Ces projets ont permis d'identifier les zones les plus exposées aux inondations, de réaliser un audit post-Wakashio et de renforcer les capacités en vue de futurs par tenariats public-privé.

Adaptation au changement climatique

Un montant de 1,463 million d'euros a été consacré au schéma directeur de gestion des eaux pluviales à Maurice et à Rodrigues, ainsi qu'à un appui au ministère de l'Environnement pour le lancement de sa plateforme environnement. Selon l'AFD, ces actions ont contribué à l'adoption de la politique nationale de gestion des risques de catastrophes 2020-2030, tandis que six sites pilotes devraient prochainement disposer de plans d'aménagement chiffrés contre les inondations.

Énergie verte

Les financements comprennent 185 millions d'euros via SUNREF, 85 millions via TFSC, 750 000 € puis 330 000 € pour la feuille de route «Île Verte» à Rodrigues et 700 000 € via un projet FEXTE. L'AFD met en avant 430 projets financés, 275 000 tonnes de CO2 évitées, un atelier d'investisseurs prévu le 7 septembre ainsi qu'un prêt non souverain pouvant atteindre 50 millions d'euros actuellement à l'étude pour le CEB.

Gestion de l'eau

L'AFD rappelle avoir accordé un prêt de politique publique de 200 millions d'euros en 2023, financé la révision de la stratégie nationale de gestion intégrée des ressources en eau ( 980000 € ) e t consacré 1,3 million d'euros à l'analyse des eaux souterraines à Rodrigues. Un nouveau prêt-programme de 100 millions d'euros, complété par une subvention européenne de 19,44 millions d'euros, a franchi le comité de crédit et des risques de l'AFD le 7 juillet et devrait pouvoir être octroyé d'ici la fin de l'année.

Assainissement

Une étude de faisabilité de 500 000 € prépare un futur programme d'investissement de 100 millions d'euros consacré à l'eau et à l'assainissement. L'AFD souligne également l'intégration du Sewerage Masterplan 2012 dans la nouvelle stratégie nationale. Laetitia Habchi conclut que ces sept chantiers constituent moins un bilan qu'une étape dans un partenariat appelé à se poursuivre jusqu'en 2029. Elle résume cette approche en une formule : «On ne développe jamais un pays ; on construit, patiemment, avec lui.»