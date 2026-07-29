Ile Maurice: SICOM équipe le MITD d'un kit photovoltaïque autonome

Le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) renforce ses capacités de formation en énergies renouvelables. La SICOM Ltd lui a récemment remis un kit de formation photovoltaïque autonome, lors d'une cérémonie organisée au siège de l'institut à Port-Louis.

Ce don s'inscrit dans la volonté du groupe de soutenir la transition énergétique, tout en contribuant au développement des compétences locales. Entièrement fonctionnel, ce système solaire hors réseau permettra aux apprenants de se former dans des conditions proches de la réalité du terrain. Il comprend notamment des batteries, un onduleur hybride (off-grid), un contrôleur de charge ainsi que des dispositifs de protection et de distribution électrique.

Grâce à cet équipement, les étudiants inscrits dans des filières liées aux énergies renouvelables pourront acquérir une expérience pratique sur des installations similaires à celles utilisées dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Chaque année, plus de 80 bénéficiaires - dont des étudiants en National Diploma, des stagiaires du programme «Electrical Installation Works NC4» et des participants à des formations courtes - utiliseront ce dispositif. Un groupe de femmes engagées dans un programme spécifique, soutenu par la SICOM Ltd, en bénéficiera également.

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Pour la SICOM Ltd, cette initiative s'inscrit dans une stratégie de durabilité alignée sur les priorités nationales. Le groupe, signataire des United Nations Principles for Responsible Investment et de l'United Nations Global Compact, affirme ainsi son engagement en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Branchement des panneaux solaires au kit de formation photovoltaïque autonome remis par SICOM Group.

«Nous voyons dans ce projet une opportunité de faire émerger de nouveaux professionnels dans un secteur d'avenir. En soutenant la formation aux énergies renouvelables, nous participons à créer des passerelles vers l'emploi, tout en encourageant une plus grande participation des femmes aux métiers techniques et durables», souligne Nandita Ramdewar, Group Chief Executive Officer de SICOM.

(De g. à dr.) : Kersley Khadoo, STL Marketing & Communication - SICOM, Dwarkanath S. Teemul, «Assistant Manager», Knowledge Based Training Centre - MITD, Jayarajen Tanapakion, «Training Centre Manager», Training Delivery Division - MITD et Manajee Cannoo, «Supervising Officer», Property & Facilities - SICOM, lors de la cérémonie de remise du kit de formation photovoltaïque autonome.

Du côté du MITD, l'initiative est saluée comme un levier important pour l'employabilité. «Cet équipement jouera un rôle clé dans la préparation de nos apprenants aux opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dans l'économie verte. Il offrira un environnement de formation réaliste, permettant de développer les compétences pratiques attendues par l'industrie», explique Jayarajan Tanapakion, Training Centre Manager.

À travers ce partenariat, la SICOM Ltd contribue à rapprocher formation et marché du travail, tout en participant à la préparation d'une nouvelle génération de techniciens spécialisés dans les métiers de l'économie verte.