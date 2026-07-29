Ile Maurice: Plus de Rs 2,5 millions de drogue synthétique saisis, l'ADSU explore la piste d'un réseau de distribution

Après l'arrestation, mardi 28 juillet, d'un jeune habitant de Roche-Bois, les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) s'emploient à remonter la filière. Derrière cette saisie de drogue synthétique, estimée à plus de Rs 2,5 millions sur le marché local, ils cherchent à établir l'ampleur du réseau de distribution auquel cette marchandise pourrait être liée.

L'opération s'est déroulée vers 18 heures aux abords d'une station-service Shell à Roche-Bois. Les officiers de l'ADSU ont intercepté Jean Manu Yoney Bon-A-Tout, 23 ans, coiffeur domicilié à Cocoterie, Roche-Bois. Lors de la fouille, les policiers ont découvert un sac en tissu rouge contenant un sachet en plastique. À l'intérieur se trouvait une importante quantité de drogue synthétique.

La substance saisie a été pesée à 504,65 grammes. Selon les premières estimations des enquêteurs, cette quantité représenterait une valeur marchande dépassant Rs 2,5 millions. Une somme de Rs 2 825 a également été retrouvée sur le suspect. Les policiers ont en outre procédé à la saisie d'une Toyota Aqua bleue, considérée comme un élément potentiellement important pour la suite des investigations.

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Pour les enquêteurs, la quantité découverte écarte d'emblée l'hypothèse d'une consommation personnelle. L'enquête vise désormais à établir la provenance de la drogue, les circuits d'approvisionnement utilisés ainsi que l'identité des personnes susceptibles d'être impliquées dans sa distribution.

Les limiers de l'ADSU entendent examiner les communications téléphoniques du suspect, ses déplacements récents et ses éventuelles transactions financières. Ils chercheraient également à déterminer si la voiture saisie a servi au transport ou à la livraison de stupéfiants dans différentes régions du pays.

Le sachet en plastique fait également l'objet d'une attention particulière. Les enquêteurs tentent de déterminer s'il pourrait fournir des indices sur l'origine de la marchandise ou sur les personnes impliquées dans ce trafic.

Le jeune homme a été arrêté sous une accusation provisoire de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, en vue de la vente. Pour l'ADSU, cette saisie pourrait n'être que la partie visible d'un réseau plus vaste dont les ramifications restent encore à découvrir.