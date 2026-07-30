Afrique Centrale: Gabon-Guinée équatoriale - L'accord sur Mbanié redessine la géopolitique du golfe de Guinée

En appliquant l'arrêt de la Cour internationale de justice, Libreville et Malabo mettent fin à un demi-siècle de tensions. Au-delà du différend territorial, cet arrêt ouvre une nouvelle séquence diplomatique, énergétique et sécuritaire en Afrique centrale.

La signature, à Addis-Abeba, de l'accord mettant en oeuvre l'arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) marque un tournant majeur pour l'Afrique centrale. En reconnaissant définitivement la souveraineté de la Guinée équatoriale sur l'île de Mbanié ainsi que sur les îlots Cocotiers et Conga, le Gabon referme l'un des plus anciens contentieux frontaliers du continent.

Cette décision dépasse largement la question de quelques dizaines d'hectares de terres inhabitées. Elle concerne le contrôle d'espaces maritimes stratégiques situés dans le golfe de Guinée, une région riche en hydrocarbures, en ressources halieutiques et au coeur des routes énergétiques d'Afrique centrale. Depuis plusieurs décennies, l'incertitude juridique entourant cette zone constituait un frein aux investissements et alimentait une méfiance persistante entre Libreville et Malabo.

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En acceptant de mettre en oeuvre la décision de la CIJ, les deux États envoient un signal fort aux investisseurs : la stabilité juridique devient désormais un facteur de compétitivité régionale.

L'accord intervient également dans un contexte où les ressources offshore suscitent une compétition croissante entre les compagnies pétrolières internationales. La clarification des frontières maritimes pourrait accélérer l'exploration de nouveaux blocs pétroliers et gaziers, tout en sécurisant les futurs investissements dans le golfe de Guinée.

Au-delà des enjeux énergétiques, cette normalisation ouvre de nouvelles perspectives en matière de coopération sécuritaire. Le golfe de Guinée demeure confronté à la piraterie, à la pêche illicite, aux trafics maritimes et aux réseaux criminels transfrontaliers. Une meilleure coordination entre le Gabon et la Guinée équatoriale renforcera la surveillance maritime et la protection des intérêts économiques des deux pays.

Sur le plan diplomatique, l'accord constitue également une victoire du droit international. Après des années de médiation et de procédures judiciaires, les deux États démontrent qu'un différend territorial peut être réglé sans recours à la force. Pour l'Union africaine, qui a accompagné ce processus, ce dénouement renforce la crédibilité des mécanismes africains de prévention et de résolution pacifique des conflits.

Cette évolution pourrait faire jurisprudence dans une région où plusieurs différends frontaliers demeurent sensibles. Elle contribue aussi à consolider l'intégration économique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en supprimant un foyer de tension entre deux acteurs majeurs de cette sous-région.

L'accord de Mbanié illustre enfin une réalité géopolitique plus profonde : au XXIe siècle, la maîtrise des espaces maritimes est devenue un enjeu de souveraineté, de sécurité et d'influence. En privilégiant le droit plutôt que la confrontation, Libreville et Malabo démontrent que la stabilité régionale peut devenir un véritable levier de développement économique et de puissance collective pour l'Afrique centrale.