Congo-Kinshasa: Referendum - La C64 dénonce la « rébellion judiciaire de la Cour constitutionnelle »

L'arrêt de la Cour constitutionnelle, déclaration la loi sur le referendum conforme à la constitution de la RDC, est nul et non avenu, martèle la coalition C64. Celle-ci dénonce un complot contre l'ordre constitutionnel et une rébellion judiciaire de la Cour constitutionnelle, dans une déclaration publiée ce mercredi 29 juillet 2026 à Kinshasa.

« L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la cour constitutionnelle est pleinement plongée en complicité avec M. Tshisekédi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel », indique cette déclaration commune lue par Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général du parti Ensemble.

Le document souligne que cet arrêt est « une rébellion judiciaire de la Cour constitutionnelle contre le peuple souverain, qui la tiendra vaincue et expose tout ce qui concourt à la commission du crime de haute trahison aux sanctions prévues par les lois de la République ».

Pour la C-64, cette décision constitue un grave signal d'alerte contre l'ordre constitutionnel. Elle souligne quatre choses que le peuple congolais, selon elle, ne peut tolérer actuellement :

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le contournement de la constitution

la personnalisation des institutions

le changement de la constitution

le troisième mandat présidentiel.

Aucune institution n'est au-dessus de la constitution, qui, du reste, n'est pas négociable. Aucun pouvoir n'est supérieur à la volonté souveraine du peuple exprimée dans le respect de la Constitution, insiste Dieudonné Bolengetenge.