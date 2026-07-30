Afrique du Sud: La visite du chef de l'armée en Russie crée la controverse

La visite en Russie du chef de l'armée d'Afrique du Sud provoque la colère du deuxième parti politique de la nation arc-en-ciel. Elle a eu lieu en début de semaine à Moscou pour renforcer la collaboration militaire entre les deux pays, notamment sur la formation et le partage d'expertise. L'Alliance démocratique (DA) s'offusque de cette rencontre alors que Pretoria se place en médiateur dans le conflit russo-ukrainien et revendique une politique historique de non-alignement.

L'Alliance démocratique prévoit de soumettre une série de questions au parlement pour obtenir des explications. « Un pays ne peut pas prétendre être neutre tout en renforçant publiquement les liens militaires avec l'un des belligérants », écrit la DA, principal opposant au Congrès national africain (ANC), le parti présidentiel.

Car dans son communiqué, l'armée sud-africaine se félicite de cette rencontre à Moscou entre le lieutenant-général Lawrence Mbatha et son homologue russe, qui portait donc sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays.

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La DA pointe du doigt un manque de cohérence, comme lors de l'exercice naval au large du Cap avec des navires russes plus tôt cette année. Des événements qui alimentent les polémiques, puisque Pretoria se place en médiateur dans le conflit russo-ukrainien et revendique une politique historique de non-alignement. Souvent accusée de manquer de clarté diplomatique, le mois dernier, l'Afrique du Sud rappelait que « non-aligné » ne signifie pas « neutre ». Donner la priorité au dialogue et à la paix n'empêche pas de cultiver des relations bilatérales, résumait le département des relations internationales.