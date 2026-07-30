Maroc: Paris accueillera en septembre un voyage au coeur de la gastronomie marocaine

La gastronomie et la culture marocaines seront à l'honneur, du 18 au 20 septembre prochains à Paris, à l'occasion de la 10e édition du festival "Food Temple", avec une riche programmation mettant en lumière la richesse culinaire et artistique du Royaume.

Le coup d'envoi de cette édition sera donné le vendredi 18 septembre avec une soirée d'ouverture « électro-gourmande », pensée comme une immersion dans un Maroc contemporain où cuisine et musique dialoguent.

Lors de cette manifestation, le public pourra découvrir les grands classiques de la cuisine marocaine ainsi que des créations contemporaines à travers des restaurants éphémères, un salon de thé, des ateliers culinaires et des masterclass animés par des chefs marocains.

Le festival proposera également un marché entièrement dédié au Maroc, réunissant producteurs, artisans et libraires autour d'une sélection d'épices, de produits du terroir, d'objets d'artisanat et d'ouvrages consacrés à la culture marocaine.

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Selon les organisateurs, au-delà de la gastronomie, "Food Temple" offrira une programmation culturelle comprenant des concerts, des DJ sets et des expositions photographiques mettant en valeur un Maroc à la fois attaché à ses traditions et résolument tourné vers la création contemporaine.

"Food Temple" est l'un des principaux rendez-vous culinaires de la rentrée parisienne, mêlant gastronomie, musique, artisanat et rencontres autour des cultures du monde.

L'édition 2026 s'inscrit dans le programme de la Saison Méditerranée, destinée à favoriser les échanges culturels entre les deux rives, rappelle les organisateurs.