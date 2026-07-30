Maroc: Paradoxe - Un patrimoine en hausse, une dette qui explose

Alors que l'endettement des ménages a enregistré en 2025 sa plus forte hausse depuis 2012, le Rapport annuel sur la stabilité financière -2025 montre que leur patrimoine financier a également poursuivi sa consolidation. Il a enregistré une progression de 7,5%, après 8,1% une année auparavant, pour s'établir à 1 192 milliards de dirhams.

« Cette dynamique, portée par la hausse de l'ensemble de ses composantes, traduit le renforcement de la capacité d'épargne financière des ménages », souligne le rapport qui précise qu'« elle s'est également accompagnée d'une diversification croissante des placements vers des actifs exposés au risque de marché, bien que les dépôts bancaires demeurent la principale composante du patrimoine financier des ménages ».

Autre enseignement : les dépôts bancaires des ménages restent le placement privilégié des épargnants. Représentant près de 79% de l'encours total, ils ont atteint 935 milliards de dirhams à fin 2025, soit une hausse de 4,5%, après une progression de 7,5% en 2024.

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Le rapport élaboré par Bank Al-Maghrib, l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) évoque également la baisse des dépôts à terme qui s'est poursuivie durant l'année écoulée. Leur encours étant passé de 103 milliards de dirhams en 2016 à 77 milliards en 2025. Leur poids dans l'ensemble des dépôts des ménages est ainsi revenu de 17,2% en 2016 à 8,2% sur la même période.

Le rapport souligne également le maintien de la dynamique des placements des ménages sous forme de contrats d'assurance-vie, qui ont progressé de 7,9% en 2025 pour la deuxième année consécutive. Leur part dans le patrimoine financier des ménages est demeurée stable à près de 12%.

Le document souligne par ailleurs la forte croissance des placements des ménages en valeurs mobilières qui ont bondi de 40,1% en 2025, après une hausse de 15,5% en 2024, pour s'établir à 114 milliards de dirhams. Il précise que leur part dans le patrimoine financier total est ainsi passée de 7,3% en 2024 à 9,4% en 2025.

L'institution ajoute que « la structure de ces placements demeure largement dominée par les actions, qui représentent près de 97% de l'encours total après une progression de 43,2% à 111 milliards de dirhams ».

Les données présentées dans ce volet mettent en évidence une progression du patrimoine financier des ménages. Elles ne permettent toutefois pas, à ce stade, de déterminer dans quelle mesure cette hausse bénéficie à l'ensemble des ménages ou si elle est davantage portée par certaines catégories d'entre eux.