Algérie: Le président de la République reçoit un appel téléphonique de son frère le président de la République arabe d'Egypte

29 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi, un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe d'Egypte, pays frère, M. Abdel Fattah Al-Sissi, qui lui a exprimé ses condoléances et sa solidarité, en son nom personnel ainsi qu'au nom de l'Egypte, peuple, gouvernement et institutions, suite aux incendies qu'a connus l'Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe d'Egypte, pays frère, Monsieur Abdel Fattah Al-Sissi, qui lui a exprimé ses condoléances et sa solidarité, en son nom personnel ainsi qu'au nom de l'Egypte, peuple, gouvernement et institutions, suite aux incendies qu'a connus l'Algérie et qui ont fait des victimes", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, "les deux dirigeants ont passé en revue les relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et l'Egypte et abordé la situation en Palestine, au Moyen-Orient, dans le Golfe et dans le monde arabe, soulignant la nécessité d'oeuvrer en faveur de solutions pacifiques à l'ensemble des conflits et tensions que connaît la région".

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L'occasion a aussi "permis d'évoquer la situation en Libye, pays frère et la nécessité d'oeuvrer pour surmonter la conjoncture difficile actuelle".

"Par ailleurs, les deux Présidents sont convenus d'une rencontre prochaine", conclut le communiqué.

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