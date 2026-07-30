Sénégal: Les Régates traditionnelles de Saint-Louis prévues du 5 au 15 août

Saint-Louis — Les Régates traditionnelles de la ville de Saint-Louis (nord), des courses de pirogues, sont prévues du 5 au 15 août 2026, a-t-on appris mercredi du comité d'organisation.

"Pour cette édition, il y a une innovation de taille. Pour une première, l'évènement va se dérouler du 5 au 15 août. Plusieurs activités, notamment une opération de nettoyage, des expositions sont prévues", a déclaré Bara Sène, coordonnateur de cet évènement.

M. Sène intervenait à l'occasion d'une réunion du Comité départemental de développement consacrée à l'organisation de l'édition 2026 des Régates, une compétition de pirogues qui se déroule au quai Henry Jay.

Cette traditionnelle compétition de pirogues oppose les sous-quartiers historiques et rivaux de la communauté des pêcheurs de Lodo, Pond Kholé et Dack.