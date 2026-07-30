Soudan: Le pays condamne les attaques agressives sur les territoires du Royaume de l'Arabie Saoudite

30 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Gouvernement du Soudan a condamné aujourd'hui, dans un communiqué publié par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, les attaques agressives menées par les groupes irakiens pro-Iran sur les territoires du Royaume de l'Arabie Saoudite, en violation flagrante de la souveraineté du Royaume frère et une menace directe pour sa sécurité et sa stabilité.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale affirme le rejet catégorique par le Soudan de toute agression portant atteinte à la souveraineté des États ou menace leur sécurité et l'intégrité de leur territoire, et souligne que de tels actes sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix régionales, ce qui aggrave la tension dans la région et réduit les chances de succès des initiatives de la paix adoptées par certains pays de la région.

Le Gouvernement du Soudan réitère sa pleine solidarité avec le Royaume de l'Arabie Saoudite et affirme son soutien à tout ce qui est de nature à préserver sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté.

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