Soudan: Le Premier Ministre s'entretient avec le président du groupe Dal sur les questions d'investissement agricole et industriel

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a tenu aujourd'hui une réunion avec le président du groupe Dal, Osama Daoud, et la délégation qui l'accompagnait, dans le cadre des efforts déployés par l'État pour renforcer le partenariat avec le secteur privé afin de contribuer à pousser en avant le processus de développement et de relance agricole et industrielle au Soudan.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation a dit que la réunion a discuté l'ensemble des questions et des obstacles qui ont entravé l'investissement agricole et industriel au cours de la dernière période, ainsi que les défis actuels rencontrant ces deux secteurs vitaux. Il a souligné que le Premier ministre avait donné des instructions pour élaborer une vision complète et compréhensive visant à résoudre tous les obstacles et les moyens de les traiter.

A savoir que la réunion a regroupé les ministres de l'Agriculture et de l'Irrigation, le professeur Esmat Qurashi Abdullah, de l'Industrie et du Commerce Mme Mahasen Ali Yagoub, de l'Énergie ingénieur Al-Mu'tasim Ibrahim Ahmed, ainsi que le représentant spécial du Premier ministre Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Sadeq Al-Hafyan, le conseiller du Premier ministre M. Nizar Abdalla Mohamed, et la directrice de l'Autorité soudanaise des standards et des métrologies Mme Rahba Saïd.