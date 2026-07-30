Soudan: Le Conseiller du Président du CST rencontre le conseiller du Président Turc pour la sécurité nationale

30 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le conseiller du président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) pour les affaires politiques et les relations extérieures, Dr Amjad Farid Al-Tayeb, s'est entretenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la capitale turque Ankara, M. Akef Jagatay Kiliç, conseiller de Son Excellence le président turc Recep Tayyip Erdoğan pour les politiques étrangères et la sécurité nationale sur les développements de la situation au Soudan et dans la région et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que les répercussions de la guerre au Soudan.

Dr Farid a souligné que la discussion reflétait le niveau de compréhension avancé et approfondi des cercles turcs des faiseurs de la décision quant à la nature des défis rencontrant le Soudan dans le contexte de la guerre en cours et de ses répercussions humanitaires, sécuritaires et régionales.

Les deux parties ont également abordé l'importance d'élaborer une position internationale et régionale plus efficace à l'égard de la milice de soutien rapide, notamment en la traitant comme une organisation terroriste, en s'efforçant de démanteler les réseaux d'approvisionnement et de soutien extérieur qui ont contribué à prolonger la guerre et à aggraver la souffrance du peuple soudanais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre a également porté sur l'importance de passer d'ententes régionales conjoncturelles à la construction de partenariats stratégiques à long terme entre les pays de la région, fondés sur le respect mutuel et la réalisation d'intérêts communs, de manière à soutenir la stabilité et le développement durable.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.