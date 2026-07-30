Soudan: Le Conseiller du Président du CST rencontre le conseiller du Président Turc pour la sécurité nationale

Le conseiller du président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) pour les affaires politiques et les relations extérieures, Dr Amjad Farid Al-Tayeb, s'est entretenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la capitale turque Ankara, M. Akef Jagatay Kiliç, conseiller de Son Excellence le président turc Recep Tayyip Erdoğan pour les politiques étrangères et la sécurité nationale sur les développements de la situation au Soudan et dans la région et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que les répercussions de la guerre au Soudan.

Dr Farid a souligné que la discussion reflétait le niveau de compréhension avancé et approfondi des cercles turcs des faiseurs de la décision quant à la nature des défis rencontrant le Soudan dans le contexte de la guerre en cours et de ses répercussions humanitaires, sécuritaires et régionales.

Les deux parties ont également abordé l'importance d'élaborer une position internationale et régionale plus efficace à l'égard de la milice de soutien rapide, notamment en la traitant comme une organisation terroriste, en s'efforçant de démanteler les réseaux d'approvisionnement et de soutien extérieur qui ont contribué à prolonger la guerre et à aggraver la souffrance du peuple soudanais.

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La rencontre a également porté sur l'importance de passer d'ententes régionales conjoncturelles à la construction de partenariats stratégiques à long terme entre les pays de la région, fondés sur le respect mutuel et la réalisation d'intérêts communs, de manière à soutenir la stabilité et le développement durable.