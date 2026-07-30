Ile Maurice: Plein d'idées pour s'amuser à la maison malgré le froid

Les vacances scolaires sont enfin là ! Pendant quelques semaines, les réveils très matinaux, les devoirs et les examens laissent place au repos et aux moments de détente. Cette période permet aux enfants de reprendre des forces avant la rentrée et de profiter de leur famille.

Même si notre hiver est beaucoup plus clément que dans de nombreux autres pays, les températures sont plus fraîches. Le vent souffle davantage, les matinées sont parfois très froides et il arrive que la pluie s'invite pendant plusieurs jours. Résultat : les sorties à la plage ou les longues parties de football dehors ne sont pas toujours possibles.

Mais rester à la maison ne veut pas dire s'ennuyer. Avec un peu d'imagination, chaque journée peut devenir une nouvelle aventure. Dessiner, cuisiner, bricoler, lire ou encore jouer en famille sont autant d'activités qui permettent de passer de très bons moments.

Lire pour voyager sans quitter sa maison

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un livre est comme une porte qui s'ouvre vers un autre monde. En lisant une histoire, les enfants peuvent rencontrer des pirates, explorer la jungle, visiter l'espace ou découvrir des animaux extraordinaires.

Les vacances sont le moment idéal pour prendre le temps de lire. Il n'est pas nécessaire de passer des heures avec un livre. Lire quelques pages chaque jour suffit pour développer son imagination et apprendre de nouveaux mots. Les plus jeunes peuvent demander à un parent, un grand frère ou une grande soeur de leur lire une histoire avant de dormir. Les plus grands peuvent choisir un roman, une bande dessinée ou un magazine adapté à leur âge.

Sortir les crayons et laisser parler son imagination

Dessiner est une activité que beaucoup d'enfants aiment. Une simple feuille blanche peut devenir un magnifique paysage, un super-héros, un animal ou même une planète imaginaire. Ceux qui aiment les travaux manuels peuvent aussi fabriquer des objets avec du matériel que l'on trouve à la maison :

rouleaux de papier toilette ;

boîtes en carton ;

bouteilles en plastique ;

papier de couleur ;

vieux journaux.

Avec un peu de colle et quelques ciseaux, il est possible de créer des animaux, des fleurs, des cadres photo ou même des décorations pour la chambre.

Devenir un petit chef cuisinier

La cuisine est une activité qui plaît à beaucoup d'enfants. Bien sûr, elle doit toujours se faire avec l'aide d'un adulte. Préparer un gâteau, des biscuits, une pizza maison, une salade de fruits ou un jus frais permet de découvrir de nouvelles recettes tout en passant un agréable moment en famille. Les enfants peuvent apprendre à mesurer les ingrédients, mélanger la pâte, décorer les desserts ou mettre la table. C'est une bonne façon de développer leur autonomie. Et quelle fierté de goûter un gâteau que l'on a préparé soi-même !

Les jeux de société reviennent à l'honneur

Quand il pleut ou qu'il fait froid dehors, les jeux de société sont toujours une excellente idée. Uno, Monopoly, dominos, Ludo, puzzles, Memory, Scrabble ou encore les échecs permettent de passer plusieurs heures à rire ensemble.

Ces jeux apprennent aussi à respecter les règles, à patienter, à réfléchir et à accepter aussi bien la victoire que la défaite. Ils sont surtout une belle occasion de partager un moment avec les parents, les grands-parents ou les frères et soeurs.

Construire une cabane dans le salon

Pas besoin d'aller dans une forêt pour vivre une aventure. Avec quelques couvertures, des coussins et des chaises, les enfants peuvent construire une cabane dans le salon ou dans leur chambre.

Une fois la cabane terminée, elle peut devenir une maison secrète, un château, un bateau de pirates ou une station spatiale. Les enfants peuvent y lire un livre, raconter des histoires ou jouer avec leurs peluches pendant des heures.

Bouger même lorsqu'il fait froid

Pendant les vacances, il est important de continuer à faire un peu d'exercice. Même si le temps est frais, il est possible de bouger à la maison.

Quelques idées :

danser sur sa musique préférée ;

suivre une petite séance de gymnastique ;

faire un parcours d'obstacles avec des coussins ;

sauter à la corde sous la véranda si le temps le permet. Bouger aide à rester en bonne santé et donne de l'énergie.

Créer son propre spectacle

Pourquoi ne pas devenir acteur pendant les vacances ? Les enfants peuvent inventer une histoire, fabriquer des costumes avec de vieux vêtements et organiser un petit spectacle pour la famille. Ils peuvent aussi monter un spectacle de marionnettes avec des chaussettes ou fabriquer des personnages en papier. C'est une excellente façon de développer la confiance en soi et la créativité.

Les écrans, oui... mais avec modération

Télévision, tablette, téléphone portable et jeux vidéo occupent souvent une grande place pendant les vacances. Il n'y a rien de mal à regarder un dessin animé ou à jouer à un jeu vidéo de temps en temps. Cependant, passer toute la journée devant un écran peut fatiguer les yeux et laisser moins de place aux autres activités. L'idéal est d'alterner entre les moments devant un écran, les jeux, la lecture, les activités créatives et les moments passés avec la famille.