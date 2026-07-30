Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 juillet 2026

revue de presse

RDC : La C64 dénonce une menace contre l’ordre constitutionnel

La coalition de l’opposition C64 hausse le ton en République démocratique du Congo. Dans une déclaration publique à Kinshasa, Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général d’Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, a vivement dénoncé la décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi sur l’organisation du référendum.

Pour la C64, cette décision constitue une nouvelle étape dans un processus qu’elle juge dangereux pour l’équilibre institutionnel du pays. La coalition estime que l’arrêt de la Cour ouvre la voie à une éventuelle modification de la Constitution et accuse la haute juridiction de contribuer à ce qu’elle qualifie de "complot contre l’ordre constitutionnel". [Source Africanews]

Gabon–Guinée équatoriale : L'accord sur Mbanié redessine la géopolitique du golfe de Guinée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La signature, à Addis-Abeba, de l'accord mettant en œuvre l'arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) marque un tournant majeur pour l'Afrique centrale. En reconnaissant définitivement la souveraineté de la Guinée équatoriale sur l'île de Mbanié ainsi que sur les îlots Cocotiers et Conga, le Gabon referme l'un des plus anciens contentieux frontaliers du continent.

Cette décision dépasse largement la question de quelques dizaines d'hectares de terres inhabitées. Elle concerne le contrôle d'espaces maritimes stratégiques situés dans le golfe de Guinée, une région riche en hydrocarbures, en ressources halieutiques et au cœur des routes énergétiques d'Afrique centrale.

Depuis plusieurs décennies, l'incertitude juridique entourant cette zone constituait un frein aux investissements et alimentait une méfiance persistante entre Libreville et Malabo. En acceptant de mettre en œuvre la décision de la CIJ, les deux États envoient un signal fort aux investisseurs : la stabilité juridique devient désormais un facteur de compétitivité régionale. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Mali : Amnesty réclame une enquête sur l’exécution de 19 soldats

Amnesty International a appelé les autorités maliennes à ouvrir une enquête « approfondie, indépendante et impartiale » après avoir affirmé disposer de preuves de l’exécution sommaire d’au moins 19 soldats maliens capturés à la suite d’une embuscade survenue le 18 juillet 2026 dans le secteur de Tabrichat, sur l’axe Anéfis-Gao, dans le nord du pays.

Dans un rapport publié jeudi, l’organisation de défense des droits humains, Amnesty International, indique avoir analysé douze vidéos diffusées sur les réseaux sociaux afin de reconstituer le déroulement des actes qualifiés d’exécution sommaire de soldats maliens le 18 juillet. Selon Amnesty, trois de ces séquences montrent au moins 19 militaires marchant dans le désert, les mains derrière la tête, dans une posture de reddition. [Source Apanews]

Installation du Sénat : Le Bénin ouvre une nouvelle page de son histoire politique

Le Bénin s'apprête à franchir une étape institutionnelle avec l'installation, ce 30 juillet 2026, de la première mandature du Sénat au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Prévue par la révision constitutionnelle de novembre 2025, cette nouvelle chambre marque le passage du pays d'un parlement monocaméral à un parlement bicaméral.

De la révision constitutionnelle à la réalité. Le Sénat béninois s'apprête à entrer officiellement en fonction. Ce jeudi 30 juillet 2026, les membres de la première mandature de la chambre haute du Parlement seront installés au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, marquant l'aboutissement d'un processus engagé avec la révision constitutionnelle de novembre 2025. [Source Banouto.bj]

Prévention des épidémies : Le Cameroun obtient 23,5 millions de dollars

Le Cameroun a lancé le Pandemic Fund, un dispositif international destiné à améliorer la prévention et la gestion des épidémies. Doté d’un financement de 23,5 millions de dollars, le programme soutiendra le renforcement des laboratoires, de la surveillance épidémiologique et de la formation des personnels de santé dans l’ensemble du pays, avec un ciblage prioritaire de 42 districts sanitaires.

Le gouvernement camerounais a officiellement lancé, mercredi, le Pandemic Fund, un mécanisme international créé pour aider les États à mieux anticiper les risques sanitaires majeurs. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, selon des informations diffusées par la CRTV. Le Cameroun bénéficie d’un appui financier de 23,5 millions de dollars destiné à renforcer son dispositif de prévention, de détection et de gestion des épidémies.

Le projet repose sur l’approche dite « Une seule santé », qui associe la santé humaine, la santé animale et la préservation des écosystèmes afin de mieux prendre en compte les facteurs favorisant l’émergence de maladies. [Source LSI Africa]

Côte d'Ivoire : Abidjan lance le premier Forum régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest

La Côte d'Ivoire a procédé, lundi 27 juillet, au lancement officiel de la première édition du Forum régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest (FREAO), un rendez-vous de haut niveau qui se tiendra à Abidjan les 24 et 25 septembre prochains, rapportent l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Cet événement est organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à travers son Centre de gestion des ressources en eau (CGRE), en partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Placé sous le thème "Valorisons l'eau pour transformer l'Afrique de l'Ouest", le forum ambitionne d'adopter une feuille de route régionale destinée à orienter les politiques de gestion durable des ressources hydriques. [Source TRT Afrika]

CAN féminine 2026 : Sénégal-Kenya et Maroc-Algérie au programme de la deuxième journée

La deuxième journée de la Coupe d'Afrique des nations féminine débute ce jeudi 30 juillet avec deux rencontres du groupe A. Le Sénégal et le Kenya tenteront de décrocher leurs premiers points, avant le choc entre le Maroc et l'Algérie, co-leaders de la poule.

Les Lionnes de la Teranga et les Harambee Starlets, battues lors de la première journée, jouent déjà une grande partie de leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.

Vainqueurs de leur premier match, les Marocaines et les Algériennes se retrouvent pour le choc de cette deuxième journée. Le vainqueur prendra seul les commandes du groupe A et fera un grand pas vers la qualification. [Source Africa Radio]

Maroc : Dans son discours annuel à la nation, Mohammed VI vante la stabilité et la réussite économique du royaume

Au Maroc, le roi Mohamed VI a donné son discours annuel à la nation, à l'occasion de la Fête du Trône célébrée tous les 30 juillet pour commémorer l'accession au trône du souverain. Durant son allocution télévisée, le roi chérifien a vanté la stabilité du royaume et le développement de son tissu industriel.

Les Marocains sont appelés aux urnes le 23 septembre. De ce vote sortira un nouveau gouvernement. Le roi Mohammed VI lui adresse un message par anticipation.

« Les acquis économiques et sociaux obtenus dépassent le temps gouvernemental et parlementaire. Ils sont le fruit d’années successives de dynamique positive, grâce aux orientations stratégiques de notre pays et à la pertinence de ses choix majeurs », a-t-il affirmé. [Source RFI]

Afrique : La disparition du lac Tchad relance un ambitieux projet de transfert d’eau depuis le bassin du Congo

Découvert en 1823 par l’explorateur britannique Hugh Clapperton, le lac Tchad s’étendait alors sur près de 25 000 kilomètres carrés, faisant de lui l’un des plus vastes plans d’eau du continent. Deux siècles plus tard, il n’en reste qu’une fraction : plus de 90 % de sa surface ont disparu depuis les années 1960.

Ce rétrécissement brutal n’est pas une simple variation climatique. C’est une crise écologique et humaine qui menace directement les moyens de subsistance de près de 50 millions d’habitants répartis entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Face à l’urgence, le projet Transaqua, estimé à 50 milliards de dollars, refait surface comme une solution potentiellement révolutionnaire, mais encore largement hypothétique. [Source Africapresse]

L'électrique bouscule les codes de l'automobile tunisienne

La transition vers la mobilité électrique avance progressivement comme un enjeu stratégique pour le secteur automobile tunisien. Si le marché reste encore embryonnaire, la montée des impératifs environnementaux, la recherche d'une plus grande souveraineté énergétique et l'évolution des technologies accélèrent la transformation.

Pour les professionnels, l'enjeu dépasse l'adoption des véhicules électriques : il s'agit d'anticiper les nouveaux métiers, de renforcer les compétences et de créer les conditions d'un écosystème capable d'accompagner les véhicules de demain. [Source La Presse]