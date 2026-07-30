Algérie: Hidaoui préside une réunion de suivi du déroulement des camps d'été pour la saison 2026

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a présidé, mercredi soir, une réunion par visioconférence avec les organisateurs des camps de vacances relevant des instances, associations, entreprises et institutions publiques et privées, dédiée au suivi du déroulement des camps d'été pour la saison 2026, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, qui s'est déroulée en présence de cadres centraux et des services des directions de la jeunesse et des sports des wilayas côtières, le ministre a insisté sur la nécessité du "respect strict des normes définies par les textes législatifs et réglementaires régissant les camps d'été, notamment celles relatives à la sécurité, la sûreté et la santé des enfants et des jeunes, en les plaçant au-dessus de toute considération".

Il a également souligné l'importance de "respecter les profils pédagogiques adoptés et de se conformer au programme officiel d'activités élaboré par le ministère, de manière à renforcer l'identité nationale et à ancrer les valeurs de citoyenneté, d'appartenance et d'éducation chez les enfants, tout en garantissant un contenu éducatif et récréatif intégré et constructif", ajoute la même source.

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Dans ce même contexte, le ministre a rappelé la nécessité de "veiller à la transmission régulière de l'ensemble des données, informations et rapports relatifs au déroulement des camps d'été via la plateforme numérique dédiée, relevant du ministère de la Jeunesse", afin de permettre un "suivi en temps réel, d'évaluer les performances et d'assurer une coordination efficace entre toutes les parties organisatrices", ce qui est de nature à "renforcer la gouvernance de ce programme national et à optimiser sa gestion".

Par ailleurs, le ministre a réitéré l'engagement du ministère de la Jeunesse à poursuivre l'accompagnement des différents organisateurs à travers "la mise à disposition d'un encadrement éducatif et pédagogique qualifié comprenant des directeurs, des gestionnaires financiers et des animateurs, afin d'assurer le succès de la saison estivale 2026 et d'atteindre les objectifs éducatifs et récréatifs escomptés, dans le respect des lois et règlements en vigueur", conclut le communiqué.