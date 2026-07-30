Algérie: Le ministère apporte des précisions sur les principales dispositions pédagogiques prises pour l'année scolaire 2026/2027

Alger — Le ministère de l'Education nationale a apporté, mercredi dans un communiqué, des précisions concernant les principales dispositions pédagogiques prises au titre de l'année scolaire 2026/2027, en application de la politique du secteur visant à garantir la qualité de l'enseignement.

Le ministère a indiqué que la première disposition concerne le cycle d'enseignement primaire, à travers "la garantie de l'enseignement d'au moins deux langues étrangères, conformément à la loi d'orientation sur l'éducation nationale, avec le renforcement de l'enseignement de l'anglais à ce niveau par son introduction dès la 3e année primaire, tandis que le français sera enseigné à partir de la 4e année primaire".

Les dispositions destinées au cycle d'enseignement moyen prévoient "le maintien du même mode d'enseignement, avec le renforcement de l'enseignement de l'anglais, en augmentant son volume horaire et son coefficient".

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Pour le cycle secondaire, les dispositions pédagogiques consistent en "le maintien du système du tronc commun au titre de l'année scolaire 2026/2027, et la préservation de l'ensemble des matières précédemment programmées pour toutes les filières, sans suppression d'aucune, tout en prévoyant la répartition de l'enseignement du contenu de certaines de ces matières durant les première et deuxième années secondaires.

"En adéquation avec la spécialisation de chaque filière, le volume horaire des matières fondamentales de spécialité en troisième année secondaire a été élargi, afin d'accorder davantage de temps aux travaux pratiques et aux corrigés des exercices".

"Il a été procédé à l'introduction de la matière informatique à la filière Mathématiques et à la filière Mathématiques Techniques en troisième année secondaire, afin d'assurer une cohérence avec le mode d'enseignement à l'université, notamment en raison de l'importance accordée à l'anglais dans les spécialités techniques", précise le document.