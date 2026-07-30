Algérie: Cherfi reçoit une délégation d'enfants de la diaspora et du Sud du pays

29 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a reçu, mercredi, au siège de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), une délégation d'enfants des camps d'été de l'année 2026, issus de la diaspora et du Sud du pays, indique l'Organe dans un communiqué.

La visite a été l'occasion pour ces enfants d'écouter un exposé sur les mécanismes nationaux de protection de l'enfance de toutes les violations et sur les programmes nationaux, afin de garantir l'exercice de leurs droits sur le terrain.

Les enfants ont également visité la cellule de réception des signalements, via le numéro vert "1111", et ont reçu de plus amples explications sur les modes de réception des appels et des signalements par les enfants et tous les citoyens ainsi que les modalités de leur prise en charge.

Cette rencontre se veut une étape qui reflète " l'engagement permanent de l'ONPPE à renforcer les liens de la communication, à inculquer l'identité nationale et l'amour de la patrie auprès des enfants et à renforcer le lien des enfants de la diaspora avec leur mère patrie", conclut le communiqué.

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