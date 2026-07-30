Algérie: Rezig reçoit les ambassadeurs kényan et soudanais

29 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu, mercredi, l'ambassadeur du Kenya, M. Kaluma Timothy Mcharo et l'ambassadeur du Soudan, M. Abdelhafiz Al-Awad Sayed Ahmed Al-Faki, indique un communiqué du ministère.

La rencontre du ministre avec l'ambassadeur soudanais a permis de "passer en revue l'état des relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays frères et d'échanger les vues sur les moyens de renforcer le partenariat bilatéral".

M. Rezig a affirmé, à l'occasion, la disposition des sociétés algériennes à satisfaire les besoins du marché soudanais en divers produits nationaux pour contribuer au renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur soudanais s'est félicité de "la solidité des relations fraternelles unissant l'Algérie et le Soudan", exprimant la volonté de son pays de renforcer la coopération économique et commerciale avec l'Algérie au mieux des intérêts communs, précise la même source.

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La rencontre de M. Rezig avec l'ambassadeur kényan a été "une occasion pour passer en revue l'état des relations économiques et commerciales entre les deux pays et examiner les moyens susceptibles de renforcer les échanges commerciaux et de les promouvoir au niveau des moyens dont disposent l'Algérie et le Kenya".

Les deux parties ont affirmé l'importance de favoriser le contact direct entre hommes d'affaires et opérateurs économiques des deux pays, ce qui permettra de prospecter de nouvelles opportunités économiques et d'établir des partenariats fructueux renforçant le volume des échanges commerciaux au mieux des intérêts communs de l'Algérie et du Kenya, conclut le document.

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