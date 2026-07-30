Congo-Brazzaville: Fiac 2026 - La mascotte dévoilée

Six mascottes présentées par sept auteurs ont été soumises au choix du jury. L'oeuvre de l'infographe-graphiste Yann Bokagna a été retenue, à l'issue du concours de la mascotte de la Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac), le 29 juillet à Brazzaville, sous l'égide de la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

La mascotte retenue pour la troisième édition de la Fiac répond aux critères qui ont régi le concours dont le plus en vue a été de traduire en image le thème qui, pour cette année, n'est autre que « Faire du label made in Congo une référence de l'excellence africaine ».

« Pour concevoir cette mascotte, je me suis inspiré de tout le travail que font nos artisans », a indiqué Yann Bokagna après avoir reçu un chèque de 500 000 FCFA des mains de la ministre des PME et de l'Artisanat. En contrepartie du montant reçu, le récipiendaire du prix cesse de jouir des droits sur l'oeuvre, prévoit le règlement intérieur du concours de la mascotte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette mascotte qui incarne une identité, des valeurs et une ambition sera désormais l'ambassadrice de la troisième édition de la Fiac », a souligné la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. Elle a rappelé, par ailleurs, que cette grande fête foraine de l'artisanat vise à promouvoir le savoir-faire des artisans congolais et étrangers, encourager la transformation locale des ressources en donnant du relief au label "Made in Congo".

« Cet événement artisanal d'envergure qui a pour objectif de valoriser le génie créateur et le savoir-faire est en parfaite cohésion avec les objectifs du programme d'action du gouvernement, particulièrement dans son volet diversification de l'économie nationale », a déclaré la ministre des PME et de l'Artisanat.

Cette grand-messe de l'artisanat à Brazzaville aura lieu du 11 au 31 août. En dehors des artisans congolais, plusieurs autres viendront de différents pays.