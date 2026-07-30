Algérie: Les agences de tourisme habilitées reçoivent leurs autorisations pour l'organisation de la saison du Hadj 2027

Alger — Cinquante-cinq (55) agences de tourisme et de voyages ont reçu, mercredi à Alger, leurs autorisations pour l'organisation de la saison du Hadj 1448 H/2027, lors d'une réunion d'orientation présidée par le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), Tahar Braik.

A cette occasion, M. Braik a souligné que l'organisation de la saison du Hadj "bénéficie d'une attention particulière de la part des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et sous le suivi direct du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs", appelant les agences de tourisme habilitées à "faire preuve de professionnalisme pour garantir les meilleurs services aux pèlerins".

Il a précisé que cette démarche constitue "le début d'une nouvelle étape de responsabilité et de travail sur le terrain", insistant sur le fait que le pèlerin algérien "doit rester au coeur de tous les efforts et dispositifs, de manière à assurer sa prise en charge et à préserver sa dignité durant les différentes étapes de l'accomplissement des rites".

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M. Braik a ajouté que l'habilitation de ces agences intervient "après qu'elles ont rempli les conditions légales et les critères adoptés", appelant à "consolider le partenariat entre l'ONPO et les agences de tourisme et de voyages, en tant que partenaires complémentaires au service des pèlerins".

Il a également insisté, à cette occasion, sur la nécessité d'un "respect rigoureux des instructions, réglementations et consignes régissant le Hadj, qu'elles émanent des autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite ou de l'ONPO, tout en respectant les délais impartis pour le parachèvement des différentes procédures".

De son côté, le représentant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mustapha Larachich, a félicité les agences habilitées pour l'obtention de leurs autorisations d'organiser la saison du Hadj, se félicitant de "l'élargissement de la liste des agences habilitées par l'ajout de cinq nouvelles agences".

Il a en outre appelé les agences à "une coordination continue" avec l'ONPO et à "respecter l'esprit de partenariat et de complémentarité durant les différentes phases de préparation et d'exécution".

L'ONPO avait dévoilé, mardi, la liste définitive des agences de tourisme et de voyages habilitées pour l'organisation du Hadj pour la saison 1448 H/2027, au nombre de 55 agences, réparties selon les aéroports de départ agréés (Alger, Oran, Constantine, Tlemcen, Batna, Ouargla, Annaba, Ghardaïa, Laghouat et Tamanrasset)".