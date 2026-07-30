Congo-Kinshasa: Itinérance dans le Haut-Lomami - Après Kamina, le Chef de l'État est arrivé à Kaniama-Kasese

29 Juillet 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Arrivé dans la matinée de ce mercredi 29 juillet 2026 à Kamina, dans le cadre de son itinérance dans la province du Haut-Lomami, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé ses valises en fin de journée à Kaniama-Kasese, sur le site des Bâtisseurs de la Nation.

À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, Commandant du Service national.

Après un bref entretien avec la Première ministre, Judith Suminwa, son Directeur de cabinet, Anthony Nkinzo, et le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, le Président de la République s'est ensuite dirigé vers sa résidence.

Au cours de son séjour, le Président de la République effectuera plusieurs visites de terrain et procédera à l'inauguration du Centre hospitalier Denise Nyakeru, une infrastructure médicale destinée à renforcer l'offre de soins de santé sur le site des Bâtisseurs de la Nation.

Le Chef de l'État va clôturer sa visite a Kaniama-Kasese en présidant le Conseil des ministres sur place, marquant ainsi une nouvelle étape de la politique de proximité et de développement impulsée qu'il a toujours portée.

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