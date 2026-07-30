Sénégal: Serigne Mountakha Mbacké - « Le Soleil accomplit un travail remarquable pour Touba »

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a accordé, ce mercredi à Touba, une audience à une importante délégation du quotidien national Le Soleil. Cette visite, désormais inscrite dans la tradition à l'approche du Grand Magal, a permis aux responsables du journal de renouveler leurs salutations au guide religieux, de lui présenter le magazine spécial réalisé pour l'édition 2026 et de lui exposer le dispositif éditorial exceptionnel déployé pour assurer une couverture complète de ce grand rendez-vous religieux.

Représentant le directeur général de la SSPP Le Soleil, Lamine Niang, empêché, la délégation était conduite par le directeur général adjoint, Abdoulaye Ndaw. Elle comprenait également Sidy Diop, conseiller éditorial du directeur général, Daouda Mané, directeur des rédactions, Moussa Diop, directeur de la rédaction web, Ibrahima Mbow, directeur de la Trésorerie et de la Comptabilité, Mme Khady Khoussa Fall, contrôleur de gestion, ainsi que plusieurs responsables et collaborateurs du quotidien national.

Au cours d'un entretien empreint de convivialité et de spiritualité, les représentants du Soleil ont remis au khalife général le magazine spécial du Grand Magal 2026, intitulé « Sénégal-Mauritanie : Sarsâra, le pont spirituel ». Réalisée en français et en arabe, cette publication d'une cinquantaine de pages s'appuie sur l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba à Sarsâra, en Mauritanie, pour mettre en lumière les liens spirituels, historiques, culturels et humains qui unissent le Sénégal et la Mauritanie à travers la confrérie mouride et les échanges séculaires entre les deux peuples.

Prenant la parole au nom du directeur général Lamine Niang, Sidy Diop a présenté au guide religieux la démarche éditoriale qui a présidé à la conception de cette édition spéciale, fruit de plusieurs semaines de préparation. Il a également mis en avant les reportages, enquêtes et dossiers consacrés à la ville sainte de Touba, à son histoire ainsi qu'aux multiples enjeux liés à son développement.

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Les échanges ont également porté sur le dispositif exceptionnel mis en place par Le Soleil pour couvrir le Grand Magal. Depuis plus de deux semaines, plusieurs équipes de la rédaction sont à pied d'oeuvre à Touba afin de documenter les préparatifs de l'événement sous toutes leurs dimensions. Les journalistes ont notamment réalisé des enquêtes sur les travaux d'assainissement, les infrastructures, les projets structurants de la cité religieuse, l'Université Khadim Rassoul, ainsi que sur les nombreuses initiatives accompagnant le développement de Touba.

Le Soleil éclaire les projets de Touba

La rédaction imprimée a été la première à être déployée sur le terrain pour produire les contenus du magazine spécial. La rédaction digitale a, elle aussi, mobilisé d'importants moyens humains et techniques. Trois journalistes sont actuellement à Touba pour réaliser des plateaux, des reportages, des portraits, des interviews, des directs et des contenus multimédias destinés aux différentes plateformes numériques du journal. Ce dispositif sera renforcé durant les journées du Magal afin d'assurer une couverture en temps réel des principaux temps forts de l'événement.

Au cours de cette audience, les membres de la délégation ont également présenté au khalife les ambitions du Soleil en matière de traitement éditorial de Touba. Le quotidien national entend poursuivre, bien au-delà du Grand Magal, un travail de fond consacré aux grands projets de développement de la ville sainte, à ses infrastructures, à son rayonnement économique, culturel et spirituel, ainsi qu'aux initiatives qui contribuent à son essor.

Par la voix de son porte-parole, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est félicité du travail accompli par Le Soleil au service de Touba et du Grand Magal. Il a salué la qualité des productions réalisées au fil des années et encouragé les équipes du quotidien à poursuivre cette mission d'information, de transmission et de valorisation du patrimoine religieux sénégalais.

Le khalife général des mourides a ensuite formulé des prières à l'endroit du directeur général de la SSPP Le Soleil, Lamine Niang, de l'équipe dirigeante, de l'ensemble des journalistes ainsi que de tous les travailleurs de l'entreprise. Il a également invoqué des bénédictions pour la communauté musulmane, pour le Sénégal et pour le monde entier.

Avant de prendre congé du guide religieux, la délégation, par la voix de Sidy Diop, a réaffirmé la volonté du Soleil d'accompagner durablement les grands projets de Touba et de continuer à mettre en lumière, à travers ses différentes plateformes, les enseignements, les valeurs et l'héritage spirituel portés par le Grand Magal.

La délégation a été également reçue par Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalif général des Mourides. Il a formulé des prières pour Le Soleil.

À travers cette visite, Le Soleil réaffirme son engagement à assurer une couverture approfondie, innovante et de proximité de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, tout en contribuant à faire rayonner Touba et les valeurs du mouridisme auprès du public national et international.