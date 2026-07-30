Sénégal: Teungueth FC s'offre trois recrues, plus un retour

Le Teungueth FC, tenant du titre au Sénégal, est en pleine préparation en vue de la nouvelle saison. Le club de Rufisque, qui devra à la fois défendre son titre national et représenter le pays en Ligue des champions de la CAF, a bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs et récupère par ailleurs un défenseur formé au club.

Sous la houlette de l'entraîneur Malick Daf, les Jaune et Bleu affinent leur groupe à l'approche du tour préliminaire de la C1 africaine, en misant essentiellement sur des joueurs évoluant déjà dans le championnat sénégalais.

Trois renforts pour étoffer plusieurs secteurs

Le premier renfort concerne le couloir offensif : Albert Boughazelli, ailier chevronné passé par Génération Foot et le Ndiambour de Louga, débarque en provenance de Walydane FC pour apporter son expérience à l'attaque rufisquoise.

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Dans les cages, le club a choisi de miser sur un jeune talent en la personne de Gorgui Diop, arrivé de l'Ajel de Rufisque. Il devra néanmoins se frayer une place face à une concurrence relevée, à commencer par Abdoulaye Dieng, sacré meilleur portier du championnat lors de l'exercice précédent.

Au milieu du terrain, c'est Seydou Nourou Dione, meneur de jeu en provenance de la Sonacos de Diourbel, qui vient grossir les rangs de l'effectif.

Sidy Sow de retour au bercail

En plus de ces trois signatures, le TFC enregistre le retour de Sidy Sow. Le jeune défenseur central, âgé de 18 ans, revient d'un prêt avec option d'achat effectué en Suède, du côté de Västerås SK. Le club scandinave n'ayant finalement pas levé cette option, le joueur retrouve son club formateur, où il viendra renforcer la défense de Malick Daf.