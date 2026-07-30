Sénégal: Quatre nouveaux magistrats renforcent les juridictions de Tambacounda et de Kédougou

29 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

La Cour d'appel de Tambacounda, compétente pour les régions de Tambacounda et de Kédougou, a accueilli quatre nouveaux magistrats à l'issue d'une audience solennelle de prestation de serment tenue ce mercredi 29 juillet. Les récipiendaires sont issus de la promotion 2024-2026 de la section Magistrature du Centre de formation judiciaire.

En prêtant serment, ils se sont engagés à exercer leurs fonctions avec intégrité, indépendance et impartialité, dans le strict respect des lois de la République. Ils seront prochainement affectés dans les juridictions du ressort, où ils exerceront les fonctions de substitut du procureur, de juge d'instruction ou de juge du siège.

Le procureur général près la Cour d'appel de Tambacounda, Alioune Sarr, les a exhortés à faire preuve d'humilité, à poursuivre leur formation et à demeurer fidèles à leur serment. Le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Me Souleymane Ndéné Ndiaye, les a invités à faire de la loi leur seule référence, tandis que le président de la Cour d'appel, Cheikh Tidiane Béye, a insisté sur l'exemplarité et la rigueur qu'exige cette fonction.

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Cette cérémonie marque l'entrée officielle de quatre nouveaux serviteurs de la justice, appelés à contribuer au renforcement du service public de la justice dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.

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