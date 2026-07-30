Sénégal: « Trouver le bon partenaire ne doit plus être une question de hasard »

interview

Ni site de rencontre ni simple agence matrimoniale, Dox Aand mise sur l'écoute et l'accompagnement personnalisé pour aider les célibataires à trouver un partenaire compatible. Sa fondatrice, Ndella Bathily, revient sur les nouvelles attentes des célibataires, l'impact des réseaux sociaux et la volonté croissante de construire des relations durables plutôt que de multiplier les rencontres.

Qu'est-ce qui a le plus changé dans la manière de vivre le célibat aujourd'hui ?

Ce qui change c'est que d'abord ce ne sont plus les mêmes gens qui sont célibataires par rapport aux années de nos parents ou de nos grands-parents. Ce sont des personnes de toutes générations confondues, ensuite des gens qui ont un objectif de mariage différent de l'ancienne époque. Avant on voulait se marier pour être libre et être entretenue lorsqu'on est une femme et quand on est un homme, on voulait se marier pour montrer la virilité et accomplir le statut « kilifeu ».

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Aujourd'hui les célibataires veulent se marier parce qu'aux vues de la société ils sont désespérés, ils ont échoué, il leur manque quelque chose d'important dans leur vie (pression sociale). Alors ils veulent se marier plus pour la société que pour eux-mêmes. Ils veulent aussi se marier pour les parents qui eux ont déjà fait leur vie mais qu'on ne peut pas leur dire car les parents n'ont jamais tort.

L'autre aspect c'est que les célibataires d'aujourd'hui sont plus exigeants parce qu'ils ont plus de besoins (stabilité émotionnelle, sécurité financière...) et investissent davantage en soi (carrière, finance, santé mentale, passions...) Le dernier aspect ce sont les réseaux sociaux qui facilitent les « rencontres » et donc facilitent les relations superficielles, la comparaison permanente entre soi-même et les gens qu'on voit, et peut-être même moins de confiance en soi et plus de mensonges.

Qu'est-ce qu'un célibataire recherche vraiment chez un partenaire ?

La recherche peut être différente selon le genre. Chez les femmes, elles recherchent surtout de la sécurité émotionnelle, un enfant et aussi un homme pieux car pour elles c'est un aspect important qui montre que l'homme a peur de Dieu et ne fera pas certaines choses. La femme recherche souvent l'amour pure, la complicité, l'attention...

Chez les hommes, ils recherchent une femme stable financièrement ou une femme pas très intelligente ou autonome qu'ils pourront manier comme ils veulent. Oui avant ce sont les femmes qui recherchaient un homme riche et certaines le recherchent toujours mais aujourd'hui c'est plus les hommes. Il faut quand même souligner qu'il y en a qui recherchent des femmes instruites qui pourraient les accompagner dans leurs projets.Le dénominateur commun entre les hommes et les femmes c'est l'amour. Il faut bien qu'ils s'unissent avec une personne qu'ils aiment avant tout.

Quels sont les plus grands défis que rencontrent les célibataires actuellement ?

Si on parle des célibataires du Sénégal, leurs plus grands défis aujourd'hui c'est à savoir pourquoi ils veulent se marier et ne pas se marier parce qu'il y a la pression sociale.Le deuxième plus grand défis c'est la rencontre, ils doivent oser et être dans la démarche de rencontres seul(e) ou accompagné(e). Sortir, voir et se faire voir dans les milieux huppés ou fréquentés selon leurs critères recherchés.Les derniers défis c'est apprendre à être intéressant, aujourd'hui la plupart des célibataires sont instruits et ont besoin de conversations de qualité avec des têtes bien faites, qui pourront rebondir d'un sujet à un autre. Ensuite il faut accepter d'être vulnérable et de s'ouvrir pleinement car c'est nécessaire pour construire une relation profonde et vraie.

Pensez-vous que les réseaux sociaux ont changé la façon de rencontrer quelqu'un ?

Bien sûr. D'un point de vue rapidité et efficacité c'est plus facile de faire des rencontres et de sillonner le monde, peut-être reste à savoir quel genre de relations naissent autour de cette virtualité. Par contre sur les réseaux sociaux rien n'est réel et donc tout le monde ment à tout le monde. Ils passent aussi leur temps à se comparer avec les gens qu'ils voient sur les réseaux sociaux et donc les poussant à créer des vies irréelles qui ne visent qu'à se faire voir et se faire envier par ceux qui nous suivent.

Avec les réseaux sociaux, la créativité se fait rare je trouve, on suit la tendance et du coup tout le monde fait pareil, il y a la paresse intellectuelle surtout avec l'arrivée des intelligences artificielles. Aujourd'hui les personnes créatives ne sont pas sur les réseaux, ils sont restés aux outils classiques et font travailler leur créativité. Ces gens sont intéressants et sont de bonne compagnie.

Comment Dox Aand accompagne-t-elle une personne célibataire dans sa recherche de profil compatible ?

Notre agence accompagne le célibataire en l'écoutant d'abord, raison pour laquelle nous avons opté pour le relationnel et non le virtuel. Souvent j'ai tendance à le préciser : Dox Aand n'est ni un site, ni une plateforme, c'est une agence de relations. Cette écoute se fait pendant l'entretien (physique ou téléphonique) et selon les critères de recherche du client, nous allons essayer de lui trouver quelqu'un qui y ressemble et qui pourrait être compatible. Le client a le droit de choisir le nombre de profils qu'il voudrait essayer et rencontrer.

En quoi les propositions de profils sur Dox Aand répondent-elles mieux aux attentes du célibataire d'aujourd'hui ?

Elles répondent souvent aux attentes du client car nous commençons toujours par un entretien afin de mieux le cerner et de connaître ses attentes, ses traits de personnalité.Les célibataires d'aujourd'hui veulent gagner du temps et n'ont plus envie de s'aventurer sur une relation avec une personne qu'ils croisent comme ça dans la rue.

Les propositions de profils permettent d'avoir un aperçu sur le profil, des informations qui pourraient permettre au célibataire d'avoir une avance sur la connaissance de la personne. On n'avance plus à l'aveugle car il y a la peur de perdre du temps, la peur de recommencer à zéro et la méfiance. Les célibataires en ont tellement vu qu'ils ne font plus confiance en personne donc pour eux un profil qui fait la démarche de rencontres dans une agence sait ce qu'elle veut et est ouvert d'esprit.

Quels critères utilisez-vous pour suggérer un profil à un utilisateur sur Dox Aand ?

Les critères du client célibataire sont nos critères. On se plie à ses attentes de recherches, on ne lui impose rien du tout, on va juste l'orienter, mais on peut lui suggérer un profil selon les qualités recherchées ou ses traits de personnalité à lui. Ses traits de personnalités peuvent matcher ceux d'un profil qu'on pourrait lui recommander.

Le speed dating reste-t-il une bonne solution pour rencontrer quelqu'un à l'ère des applications et plateformes comme Dox Aand ?

Le speed dating qui est un événement de rencontres pour les célibataires adultes est un bon moyen pour ces derniers de faire des rencontres qualités. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas pourrien qu'on a opté pour faire de Dox Aand une agence de relations et non un site de rencontres ni une plateforme. Nous privilégions le relationnel et invitons les célibataires à sortir de leur zone de confort et des réseaux sociaux pour du concret.

Les célibataires ont cette paresse, voire même cette peur de faire des rencontres à cause des réseaux sociaux. Ils rencontrent les mêmes cercles de personnes er fréquentent les mêmes environnements. Et donc les rencontres ne se varient pas et lors des speed datings, on est au moins sûr que tout le monde est célibataire comme soi.

Comment Dox Aand aide-t-elle à passer d'une simple rencontre à une relation sérieuse ?

Passer d'une relation simple à une relation sérieuse se fait par les deux adultes qui se sont rencontrer et qui ont cette envie de construire quelque chose ensemble. Dox Aand elle fait la mise en relation et ensuite s'occupe du suivi (accompagnement, conseils, thérapies de couple, coaching...). On ne les lâche pas, même quand ils se marient nous restons disponibles.

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de Dox Aand par rapport à une agence matrimoniale classique ?

La toute première valeur ajoutée c'est de s'assumer et d'être légal. On ne fait rien de manière informelle car nous avons un registre de commerce et tous les documents nécessaires pour une ouverture d'agence de relations au Sénégal. Puis nous avons assumer d'être une agence matrimoniale et pas une application ou un site de rencontres. Nous sommes plus qu'une agence matrimoniale car nous ne travaillons pas qu'avec les célibataires mais aussi avec les couples externes à l'agence et qui ont besoin d'une thérapie de couple.

Nous sommes en collaboration avec un médecin, un psychologue, un imam qui pourront mieux préparer les célibataires au mariage. Du coup on fait aussi de la préparation de mariage pour les couples prêts à sauter le pas vers le mariage et qui ont besoin d'être guidés dans ce sens.La thérapie de couple est faite par une femme expérimentée en mariage et qui est capacité de conseiller les jeunes mariés dans leur mariage. Un adage en wolof qui dit « makk maat na baayi thi ame reew ». Pour moi nous avons tous besoin de la sagesse de nos mères qui ont une autre vision du mariage qui pourrait nous être bénéfique dans la gestion de notre foyer.