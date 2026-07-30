Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a placé la jeunesse, la sécurité alimentaire et la bonne gouvernance au coeur de sa communication, ce mercredi 29 juillet 2026 en Conseil des ministres.

Face à la montée du décrochage scolaire, à la dégradation de la situation alimentaire dans plusieurs départements du pays et aux défis de gouvernance des structures publiques, le chef du Gouvernement a annoncé une série de mesures destinées à renforcer la protection sociale, l'employabilité des jeunes et l'efficacité de l'action publique.

Lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l'employabilité

Le Premier ministre a d'abord attiré l'attention du Gouvernement sur une réalité préoccupante : près d'un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans se trouvent dans la catégorie des NEET, c'est-à-dire ni en emploi, ni en éducation, ni en formation.

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Pour inverser cette tendance, il a insisté sur la nécessité d'une prise en charge précoce des élèves en situation de décrochage scolaire, dès le cycle élémentaire. Cette stratégie s'appuiera notamment sur le déploiement des projets « Renforcement de l'équité, de l'inclusion sociale et scolaire » et « Daara atelier », inscrits dans le Programme intégré de transformation de l'Éducation, conformément aux orientations de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Le chef du Gouvernement a également demandé le recensement urgent, avec l'appui des collectivités et des communautés, des élèves ayant achevé le CM2 en 2025-2026 mais risquant de quitter le système scolaire à la prochaine rentrée. Il a, en outre, préconisé une mobilisation rapide des mécanismes de financement existants afin de soutenir leur réinsertion.

Le dossier sera examiné lors du prochain Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire.

Une solution attendue pour les 98 candidats au baccalauréat

Le Premier ministre est également revenu sur la situation des 98 lycéens qui n'ont pas pu composer au baccalauréat en raison de difficultés liées à leur état civil.

Il a rappelé les instructions déjà données lors du Conseil interministériel consacré aux examens et concours afin que des solutions soient trouvées pour ces candidats.

Mobilisation générale face à la soudure

Le second axe de son intervention a porté sur la situation alimentaire. Ahmadou Al Aminou Lo a qualifié la période de soudure, couvrant les mois de juin à août, de phase particulièrement critique pour les populations et le cheptel.

S'appuyant sur les dernières analyses du Cadre harmonisé sur la sécurité alimentaire, il a relevé une dégradation préoccupante de la situation dans plusieurs départements, notamment Goudiry, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou, où de nombreuses populations sont confrontées à une insécurité alimentaire sévère.

Face à cette situation, il a demandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de mobiliser sans délai l'ensemble des ressources prévues dans le Plan national de réponses (PNR), principal outil de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales.

Il a également appelé l'ensemble des structures concernées, Fonds de solidarité nationale, Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, Conseil national de développement de la nutrition, Opération de sauvegarde du bétail et Programme national de bourses de sécurité familiale, à activer pleinement leurs mécanismes d'intervention.

Un Conseil interministériel d'évaluation de la situation alimentaire est d'ores et déjà annoncé pour la semaine prochaine.

Une gouvernance plus rigoureuse des structures publiques

En conclusion de sa communication, le Premier ministre a annoncé la diffusion prochaine d'une circulaire destinée à renforcer le contrôle des entités placées sous la tutelle technique des ministères.

Il a insisté sur le fait que les décisions prises par les organes exécutifs, notamment dans le secteur parapublic, devront respecter scrupuleusement les lois et règlements en vigueur, particulièrement en matière de gestion des ressources humaines et d'application de la législation du travail.

À travers cette communication, Ahmadou Al Aminou Lo confirme la volonté du Gouvernement de conjuguer inclusion sociale, anticipation des urgences alimentaires et renforcement de la gouvernance publique, dans la perspective des objectifs fixés par l'Agenda Sénégal 2050.