Sénégal: Conseil des ministres du 29-07-2026 - Magal de Touba, réforme de l'école et présidence de la CEDEAO au menu

Réuni ce mercredi 29 juillet 2026 au Palais de la République sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil des ministres a été dominé par les préparatifs du Magal de Touba, la refonte du système éducatif et le nouveau statut diplomatique du Sénégal, désormais à la tête de la CEDEAO.

Le Magal de Touba, priorité sécuritaire et logistique

À quelques jours de la 132e édition du Magal, prévue le dimanche 2 août, le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre « toutes les dispositions logistiques et sécuritaires requises », avec une vigilance particulière sur « la sécurité et la circulation routières ». Le communiqué rappelle que cet événement religieux figure, depuis 2025, sur la liste nationale du patrimoine culturel à sauvegarder.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs indiqué avoir effectué un séjour à Touba les 26 et 27 juillet, au cours duquel il a rendu visite à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des Mourides, pour « réitérer l'accompagnement et l'engagement de l'État » dans le développement de la ville, notamment sur l'hydraulique et l'assainissement.

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École : vers une « transformation consensuelle »

Décrivant l'école comme « le socle de la République », le Président a félicité les lauréats des examens de l'année et demandé aux ministres de l'Éducation, de la Formation professionnelle et de l'Enseignement supérieur de procéder « sans délai » à l'évaluation globale de l'année scolaire 2025-2026, sous la supervision du Premier ministre.

Il a également réclamé une accélération des chantiers de constructions scolaires et universitaires, se félicitant de la livraison des infrastructures de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Le chef de l'État présidera par ailleurs, le jeudi 30 juillet, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général 2026.

Recherche et intelligence artificielle

Revenant sur la rentrée solennelle de l'Académie nationale des Sciences et Techniques, tenue le 21 juillet sur le thème de la souveraineté alimentaire, le président a demandé un renforcement des moyens de l'institution pour appuyer l'Agenda de Transformation Sénégal 2050. Il a instruit la mise en place d'un « Fonds national de promotion de la recherche et de l'innovation », ainsi qu'une réflexion sur un futur Conseil national de la Recherche et de l'Innovation, dans la foulée du déploiement annoncé d'un plan national dédié à l'intelligence artificielle.

Justice et service public : plusieurs chantiers ouverts

Le chef de l'État a par ailleurs annoncé avoir reçu le rapport 2025 du Médiateur de la République ainsi que les rapports 2024 et 2025 de l'Observateur national des lieux de privation de liberté. Il a demandé au gouvernement de « corriger les manquements signalés » et d'appliquer les recommandations formulées, tout en engageant une réflexion sur l'actualisation du cadre institutionnel du Médiateur.

Au ministre de la Justice, il a fixé plusieurs urgences : le traitement définitif des affaires en appel, la révision du cadre réglementaire pour les personnes déficientes mentales, et la modernisation de l'administration pénitentiaire, avec la finalisation du statut des personnels et d'un futur Code pénitentiaire.

JOJ Dakar 2026 : dernière ligne droite

Alors que les Jeux olympiques de la jeunesse entrent dans leur « dernière phase » de préparatifs, avec la réception des infrastructures sportives, le président a demandé au Premier ministre de finaliser rapidement les travaux routiers et d'aménagement liés à l'événement, en insistant sur la mobilisation des populations et des collectivités territoriales.

Sénégal-CEDEAO : un « plébiscite sans précédent »

Le communiqué consacre un développement appuyé au sommet de la CEDEAO tenu le 19 juillet à Freetown, que le président a qualifié de « succès diplomatique » marqué par un « plébiscite sans précédent » pour le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye y a été désigné président en exercice de l'organisation pour un an, tandis que le général d'armée aérienne Birame Diop a été porté à la présidence de la Commission de la CEDEAO pour 2026-2030. Le sommet a en outre confié à Dakar le rôle de facilitateur dans le processus de sortie de crise en Guinée-Bissau.

Le Président Faye a salué ces résultats comme le reflet du « rayonnement diplomatique du Sénégal » et remercié ses homologues ouest-africains, avant de mentionner sa visite de travail effectuée le 28 juillet au Mali, à l'invitation du général Assimi Goïta, président de la transition malienne.