Tunisie: L'EST affronte San Pedro et Al Hazm en amical - C'est du lourd

Pour sa deuxième phase de préparation, l'Espérance est montée en gamme. San Pedro et Al Hazm seront ses prochains sparring-partners.

Les "Sang et Or" sont rentrés de Aïn Draham où ils ont effectué un stage de 10 jours. Un premier rassemblement ponctué par deux matchs amicaux contre deux clubs divisionnaires. La première rencontre disputée contre l'ES Khemir s'est soldée par une victoire nette sur le score de deux buts à zéro. Un doublé de la nouvelle recrue, Raed Chikhaoui. Le deuxième test disputé contre PS Sakiet Eddaïer s'est soldé également par une victoire (3-0). Les buts de la victoire ont été l'oeuvre de Achref Jabri, Florian Danho et Mohamed Haj Mahmoud.

Outre ces deux matchs amicaux, Laurentiu Reghecampf a axé une bonne partie du travail sur le volet physique et la régénération. Aujourd'hui, l'équipe entame un second stage de 10 jours à Tunis. Les joueurs logeront dans un hôtel à Gammarth et s'entraîneront au Parc B. Pour le choix de ses sparring-partners, l'Espérance est montée en gamme. Elle affrontera Al Hazm le 4 août, le FC San Pedro le 6 août et l'ASM le 8 août. Ces rencontres amicales permettront à Laurentiu Reghecampf d'avoir une idée sur les dispositions de l'équipe et le réel apport des nouvelles recrues, notamment.

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Belaïli : recours étudié par le TAS, le 6 août

Le Tribunal Arbitral du Sport se réunira le 6 août pour statuer sur le cas de Youssef Belaïli. Pour rappel, l'ailier gauche algérien a déposé un recours auprès du TAS suite à la sanction que lui a infligée la Fifa en mars dernier, le suspendant pour un an en rapport avec le litige l'opposant à son ancien club, l'AC Ajaccio. Le club français avait porté plainte contre Youssef Belaïli pour faux, usage de faux et escroquerie.

Outre la suspension de toute activité sportive pour une durée d'un an, l'AC Ajaccio a réclamé 380.000 euros au joueur. La Fifa a infligé une amende de 5.000 francs suisses à Youssef Belaïli. Ceci dit, le joueur aspire à ce que le TAS réduise sa suspension à 6 matchs seulement.

Youssef Belaïli est rentré lundi à Tunis pour se réunir avec Hamdi Meddeb. Il doit passer également la visite médicale avant de signer un nouveau contrat de deux ans. Décidément, l'accord avec le MC Alger ne lui convenait vraiment pas et il aspire à se faire pardonner auprès du président de l'Espérance. Pour rappel, une convention a été signée au début du mois de juin entre l'Espérance et Youssef Belaïli pour qu'il rempile de deux ans.

Le nouveau contrat entrera automatiquement en vigueur au mois d'août en cas d'un verdict favorable rendu par le Tribunal Arbitral du Sport. Bref, l'avenir du joueur est suspendu au verdict du TAS. A lui de savoir aussi ce qu'il veut. Mettre un pied à Tunis et un autre à Alger, ce n'est guère la stratégie adéquate, d'autant que l'Espérance et son président l'ont soutenu au moment où il en avait le plus besoin.