Tunisie: Cybersécurité - La Banque centrale du pays lance un projet stratégique pour protéger son système d'information

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a lancé un appel d'offres national en vue de la création d'un Centre des opérations de cybersécurité (Security Operations Center - SOC), une nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité de son système d'information face à la multiplication des cybermenaces et des cyberattaques.

Selon le dossier d'appel d'offres, ce projet vise à mettre en place une plateforme intégrée capable de détecter, analyser et traiter efficacement les incidents de sécurité informatique, tout en assurant une surveillance permanente de l'environnement numérique de la Banque centrale. L'objectif est de renforcer la résilience de ses infrastructures informatiques et de garantir la continuité de ses activités.

Un consortium tuniso-étranger recherché

Pour la réalisation du projet, la Banque centrale prévoit de sélectionner un consortium composé d'un prestataire tunisien et d'un prestataire étranger spécialisés en cybersécurité. Les deux partenaires seront chargés de concevoir, déployer et exploiter le Centre des opérations de cybersécurité, tout en accompagnant la Banque durant toute la période d'exécution du contrat.

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Le futur centre devra être conforme aux normes internationales les plus récentes en matière de cybersécurité. Ses missions couvriront notamment la surveillance continue des systèmes d'information, la détection et l'analyse des incidents, la coordination des réponses aux attaques, ainsi que la maintenance, la mise à niveau et l'amélioration permanente des dispositifs de protection.

Le projet prévoit également le déploiement d'une plateforme spécialisée destinée à orchestrer et automatiser la gestion des incidents de sécurité, afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité des interventions en cas de cyberattaque.

En parallèle, la Banque centrale entend renforcer les compétences de ses équipes à travers des programmes de formation destinés à ses cadres, accompagnés d'un transfert de savoir-faire technique assuré par les prestataires retenus.

Des critères d'expérience stricts

La BCT exige que les entreprises candidates disposent d'une expérience confirmée dans le domaine de la cybersécurité. Les offres devront obligatoirement être présentées sous la forme d'un consortium réunissant un prestataire tunisien et un partenaire étranger.

Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction générale des achats au siège de la Banque centrale à Tunis, ou à en faire la demande par courrier électronique, avant de déposer leurs offres conformément aux modalités fixées dans le dossier d'appel d'offres.

En lançant ce projet, la Banque centrale de Tunisie entend renforcer son dispositif de défense numérique et se doter d'outils de pointe capables de faire face à l'évolution constante des risques cyber, dans un contexte où les institutions financières figurent parmi les cibles les plus exposées aux attaques informatiques.