Tunisie: Budget de l'État - Le Parlement examine un financement additionnel de 500 millions de dollars d'Afreximbank

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, mercredi 29 juillet, l'examen du projet de loi n°52 de l'année 2026 portant approbation du deuxième avenant au contrat de prêt conclu entre la Banque centrale de Tunisie (BCT), agissant au nom de l'État tunisien, et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank). Ce nouvel accord prévoit un financement additionnel de 500 millions de dollars destiné à couvrir une partie des besoins du budget de l'État.

Le projet de loi, composé d'un article unique, porte sur l'approbation du deuxième avenant au contrat de prêt signé le 15 juin 2026 entre la Banque centrale de Tunisie et Afreximbank.

Selon le texte soumis aux députés, ce nouvel avenant permet à la Tunisie de bénéficier d'un deuxième financement additionnel de 500 millions de dollars, destiné à contribuer au financement du budget de l'État dans le cadre du contrat de prêt initial conclu entre les deux parties.

Des conditions financières améliorées

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Le gouvernement souligne que les négociations menées avec Afreximbank ont permis d'obtenir des conditions de financement plus favorables que celles proposées au début des discussions.

Ainsi, les deux parties se sont accordées sur un taux d'intérêt fixe de 5,86 %, en remplacement du taux variable initialement proposé par la banque, qui était indexé sur le SOFR à six mois (Secured Overnight Financing Rate).

Par ailleurs, un spread fixe a été retenu pour chaque tranche du financement, compris entre 3,75 % et 5,75 %, ce qui porte le taux d'intérêt effectif à une fourchette comprise entre 7,45 % et 9,45 %, selon les tranches concernées.

Ce financement additionnel s'inscrit dans la stratégie de mobilisation de ressources extérieures pour assurer le financement des besoins budgétaires de l'État dans un contexte marqué par d'importants besoins de trésorerie.

Son approbation par le Parlement constitue une étape indispensable avant son entrée en vigueur et le déblocage des fonds.