Tunisie: Expatriés - Skhiri ne manque pas de prétendants

Deux clubs de Bundesliga, deux autres écuries de Serie A et un club saoudien seraient preneurs.

Lié à l'Eintracht Francfort jusqu'en juin 2027, le piston international Ellyès Skhiri n'ira pas au bout de son mandat et va vraisemblablement changer de club cet été. Ce faisant, son club employeur a fixé son indemnité de départ à deux millions d'euros, un montant qui faciliterait son transfert ces jours-ci. Sur ce, les prétendants ne manquent pas en ce moment pour le milieu tunisien.

Outre son ancien club en Bundesliga, à savoir le FC Cologne qui s'est déjà positionné depuis quelque temps, Mayence suit également le dossier en attendant de formuler une offre. Et ce n'est pas fini puisque les courtisans ne se déclarent pas seulement en Allemagne. En effet, en Serie A, deux clubs sont preneurs. Il s'agit de la Fiorentina et du Torino. Enfin, en Arabie saoudite, une écurie dont le nom n'a pas encore été dévoilé s'intéresse au joueur et pourrait passer à l'action ces jours-ci.

Après trois saisons passées à Francfort, Ellyès Skhiri, 31 ans, pourrait donc mettre les voiles et opter pour l'une des cinq formations sur les rangs. Attendons voir.

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Deux pistes pour Yan Valery

Après la fin de son prêt aux Young Boys et encore redevable d'une année de contrat à Sheffield Wednesday, Yan Valery ne continuera pas avec les Owls, relégués en League One (League 3 anglaise). En effet, deux clubs, Wrexham et Millwall sont sur les rangs pour recruter l'arrière droit de 27 ans. L'expérience du joueur, passé par Southampton, Birmingham et Angers, pousse actuellement les deux clubs cités-ci haut à l'enrôler. Quant à l'exécutif de Sheffield Wednesday, il a certes accordé son bon de sortie à Valery sans pour autant aller jusqu'à le brader. Pour l'international tunisien cependant, Wrexham et Millwall sont actuellement les deux points de chute qui s'offrent au joueur en cette période de mercato estival.

Quatre clubs veulent Youssef Chermiti

Pétillant avec les Glasgow Rangers, la saison écoulée, Youssef Chermiti, lié au club écossais jusqu'en été 2027, suscite un vif intérêt sur le marché des transferts. L'attaquant tuniso-portugais est ainsi pisté par Besiktas, Galatasaray, Porto et le PSV Eindhoven. Cependant, si les Portugais de Porto et les Hollandais du PSV Eindhoven se sont déjà positionnés, les Turcs de Galatasaray et du Besiktas d'Istanbul restent en embuscade sur ce dossier.

Ce faisant, les clubs preneurs se heurtent à un obstacle, à savoir, le prix fixé par les Rangers pour se séparer de leur attaquant. Pas moins de 25 millions de livres sterling devront être déboursés pour recruter Chermiti, un montant qui n'est cependant pas excessif sachant le potentiel de l'ancien joueur d'Everton et du Sporting Lisbonne.