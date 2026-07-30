Tunisie: Championnats internationaux de Taekwondo du Portugal - Une participation prometteuse

Firas Kattousi et Mohamed Khalil Jendoubi ont été impressionnants lors de cette dernière sortie pour le compte des Championnats internationaux de taekwondo du Portugal. Ils ont remporté chacun une médaille d'or.

Ce faisant, ce n'est pas seulement la médaille d'or qui nous a intéressés mais la disponibilité technique et morale de ces deux éléments qui portent bien des espoirs pour les prochains engagements internationaux. N'oublions pas en effet qu'ils relèvent de blessure et le cas de Kattoussi a été assez sérieux pour qu'on s'en inquiète.

En plus de cette blessure, qui a mis du temps pour se résorber, il y avait une certaine amertume dans une des déclarations de Kattoussi qui a relevé le manque d'aide dans une phase délicate de sa carrière. Il semble que tout est rentré dans l'ordre à la veille des Jeux Méditerranéens de Tarente qui se tiendront officiellement du 21 août au 3 septembre 2026 (les épreuves de la discipline sont prévues les 22 et 23 août).

Le plus en vue

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Sur ce, pour le compte de ces Championnats internationaux de taekwondo au Portugal, Firas Kattoussi a vaincu le Burkinabé Faisal Sawadogo 2-0 en finale. Cette victoire confirme son statut de champion de taekwondo parmi les plus en vue sur la scène internationale. Firas Kattoussi a réalisé une belle performance tout au long du tournoi, remportant tous ses combats avant de s'imposer avec brio en finale. Ce triomphe témoigne du travail acharné et de la discipline qui caractérisent ce champion.

Egal à lui-même

Mohamed Khalil Jendoubi, pour sa part, a été égal à lui-même. Le champion olympique tunisien a remporté la médaille d'or en taekwondo lors du Grand Prix du Portugal. Après avoir vaincu le Portugais Francisco Sousa, il a dû relever un défi de taille face à l'Espagnol Juan Jorquera. Au terme d'un match en trois rounds, il s'est imposé 2-1, poursuivant ainsi sa marche triomphale vers le titre.

Les juniors à Moscou

L'équipe nationale junior tunisienne de taekwondo, dans le cadre de sa préparation aux compétitions continentales à venir, s'est envolée pour Moscou, en Russie. Elle participera à un stage international en Russie du 26 juillet au 6 août, suivi d'un tournoi international les 8 et 9 août 2026.

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Pas de repos pour les braves donc, le taekwendo met en piste toutes ses catégories et s'affirme comme une discipline majeure dans le pays.

Liste des compétiteurs :

Féminines : Abrar Jbali. Sarah Salmi. Ghoufran Hattab. Yasmin Hawani. Elaf Aliya. Istabraq Mirawi

Hommes : Malik Mokrani. Adam Hasnawi. Adam Jajbi. Abderrahmane Bouzayna