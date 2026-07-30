Afrique: Ligue 1 - Un Clasico explosif ES Tunis - Étoile du Sahel dès la première journée

Le tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football, effectué mercredi au siège de la Fédération tunisienne de football (FTF), a donné lieu à un clasico dès la première journée entre l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel.

Le calendrier de la première journée, programmée les 22 et 23 août, propose d'emblée deux affiches de prestige avec le clasico entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel, ainsi que la confrontation entre le Stade Tunisien et le CS Sfaxien. Le Club Africain, champion en titre, entamera la défense de son sacre par un déplacement sur le terrain de l'ES Métlaoui.

Le calendrier prévoit, par ailleurs, un derby de la capitale relativement précoce entre l'Espérance de Tunis et le Club Africain, inscrit au programme de la huitième journée, prévue les 21 et 22 octobre. Cette journée sera également marquée par le derby du Sahel entre l'US Monastirienne et l'Étoile du Sahel, alors que la septième journée proposera un Clasico entre l'équipe étoilée et le CS Sfaxien.

La neuvième journée sera marquée par l'affiche entre l'Etoile du Sahel et le Club Africain, tandis que la quatorzième journée verra le Club Africain recevoir le Club Sportif Sfaxien.

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Par ailleurs, la Supercoupe de Tunisie opposant le Club Africain, champion en titre, à l'Espérance Sportive de Tunis, vainqueur de la Coupe de Tunisie, a été fixée aux 30 ou 31 janvier 2027. La Supercoupe reportée de la saison 2021-2022 entre l'Espérance de Tunis et le CS Sfaxien pourrait, quant à elle, se disputer le 16 août en attendant l'accord de la Direction Technique Nationale.

Le championnat sera ponctué de trois périodes de trêve internationale, prévues du 21 septembre au 6 octobre, du 9 au 17 novembre et du 22 au 30 mars 2027, afin de permettre à la sélection tunisienne de disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

Par ailleurs, le premier tour de la Coupe de Tunisie (2026-2027) se déroulera les 3 et 4 avril 2027.

Voici le programme de la première journée :

PS Sakiet Eddaier - JS Omrane

Stade Tunisien - CS Sfaxien

ESH Sousse - US Monastirienne

ES Tunis - ES Sahel

ES Métlaoui - Club Africain

US Ben Guerdane - CS Hammam-Lif

CA Bizertin - AS Marsa

ES Zarzis - Olympique de Béja