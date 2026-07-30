Madagascar: Festival Everest Miara Miabo - Les Bouka célèbrent leur exploit à Mahajanga

La fête se poursuit dans les régions. Après l'exploit de la famille Bouka, Zouzar et ses deux fils Raïs et Raj-Alexandre, premiers Malgaches ayant pu planter le drapeau national au sommet de l'Everest le 23 mai, un grand événement sportif, culturel et diverses animations sera organisé par le World Trade Center Antananarivo pendant quatre jours, du 27 au 30 août, à Mahajanga, au village touristique et sur le bord de la mer.

« L'objectif est de célébrer ensemble cet exploit historique avec les compatriotes et les vacanciers venant des quatre coins de l'île. Après la fête sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely et celle à Mahajanga, nous comptons également nous rendre dans d'autres régions», a souligné la première responsable de la communication de Vima NGO, Tiana Rajaona.

Des tournois et activités sportives seront au programme, entre autres le moraingy, le savika, le beach-volley et le football de rue regroupant les vingt-six fokontany de la ville de Mahajanga. Des animations à ambiance de fête foraine comme la zumba, le color, des courses de bajaj, des auto-tamponneuses, des châteaux gonflables et une grande roue marqueront également les quatre journées. Et, bien évidemment, l'organisateur proposera des concerts animés par des artistes de renom, pour ne citer que Samoëla, Sanih, Tempo Gaigy, Elidiot, Lola, Cais, Madmax et le groupe Zay, qui vont enflammer les vacanciers et les habitants tous les soirs, outre les animations DJ.

« Un ticket de tombola à 2 000 ariary est déjà disponible et à récupérer dans toutes les agences AccèsBanque de l'île. La cérémonie de tirage aura lieu au village touristique le samedi 29 août à 17h 30. L'heureux gagnant empochera 10 millions d'ariary », ont mentionné l'organisateur et sa banque partenaire.

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