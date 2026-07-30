Madagascar: Jazz@Tohatohabato réunit des artistes de toutes disciplines

Du 5 au 9 août, Jazz@Tohatohabato réunira des artistes issus de différents univers, du jazz au Hira Gasy en passant par le rap, dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale.

Depuis une dizaine d'éditions, Jazz@Tohatohabato s'est imposé comme un rendez-vous culturel incontournable d'Antananarivo, rassemblant chaque année des milliers de personnes autour de la musique et de la création. Pour cette nouvelle édition, l'événement entend une nouvelle fois favoriser la diversité artistique en ouvrant sa programmation à des artistes de toutes les disciplines, sans se limiter au jazz. Le public pourra notamment retrouver des artistes issus du Hira Gasy, du rap et d'autres univers musicaux, parmi lesquels Raozy Gasy, 18.3, le groupe Soahary et bien d'autres.

Le programme s'étendra dans plusieurs lieux et institutions de la capitale, notamment devant le Tranompokon'olona Isotry et aux Tohatohabaton'Antaninarenina. Cette présence dans différents espaces permettra de rapprocher davantage les artistes des habitants et de rendre la programmation accessible à un public plus large. L'événement accueillera également deux musiciens allemands de renom, Martin Zenker, contrebassiste, et Robin Henn, chanteuse, qui participeront à cette rencontre entre les scènes malgache et internationale.

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Plusieurs rendez-vous rythmeront ces cinq jours. Jazz Kids proposera une scène dédiée aux jeunes musiciens, accompagnés par le Jazz Club du CGM, tandis que Jazz Quartier ira directement à la rencontre des habitants dans les quartiers pour rendre la musique accessible à tous. Jazz Street offrira quant à lui une scène ouverte aux musiciens de la capitale, créant un espace d'expression, de rencontre et de partage. Des prestations a cappella pourront également enrichir la programmation.

La Grande Scène constituera l'un des temps forts de l'événement. Elle accueillera des artistes malgaches et des invités internationaux, notamment ceux retenus à la suite de l'appel à candidatures, pour une journée consacrée à la musique, au patrimoine et au vivre-ensemble. La programmation permettra ainsi de faire découvrir différents styles au public tout en offrant une visibilité aux artistes de la capitale et d'ailleurs.