Madagascar: Tennis de table/Coupe d'Afrique jeunes - Riva et Andriamihaja éliminés en huitièmes

30 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Pas de podium. Deux des onze pongistes malgaches à la Coupe d'Afrique des jeunes ont atteint la première étape de la phase finale. Mamy Riva Rakotoarisoa et Andriamihaja Rakotovao ont été éliminés en huitièmes de finale des U19 garçons, mardi soir, au Borteyman Sports Complex d'Accra, la capitale ghanéenne.

Andriamihaja a perdu en huitièmes contre l'Algérien Aylan Goudjil 1-4 (4/11, 12/10, 5/11, 2/11, 7/11). Il finissait deuxième de sa poule en phase éliminatoire, comptant deux victoires et une défaite.

Mamy Riva s'est, quant à lui, incliné à sens unique devant le Nigérian Sultan Agunmade 0-4 (7/11, 12/14, 6/11, 2/11). Le champion de Madagascar junior terminait deuxième de son groupe après deux victoires et une défaite. Les neuf autres joueurs, dont quatre chez les U19 et cinq chez les U15, ont tous échoué en phase de groupes. Elijaharisoa Andriamampandry, engagé dans la catégorie U15 garçons, avait enregistré deux victoires et une défaite, mais il a été classé troisième du groupe, car il ne comptait pas assez de points marqués.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.