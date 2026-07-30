Madagascar: Tennis de table/Coupe d'Afrique jeunes - Riva et Andriamihaja éliminés en huitièmes

Pas de podium. Deux des onze pongistes malgaches à la Coupe d'Afrique des jeunes ont atteint la première étape de la phase finale. Mamy Riva Rakotoarisoa et Andriamihaja Rakotovao ont été éliminés en huitièmes de finale des U19 garçons, mardi soir, au Borteyman Sports Complex d'Accra, la capitale ghanéenne.

Andriamihaja a perdu en huitièmes contre l'Algérien Aylan Goudjil 1-4 (4/11, 12/10, 5/11, 2/11, 7/11). Il finissait deuxième de sa poule en phase éliminatoire, comptant deux victoires et une défaite.

Mamy Riva s'est, quant à lui, incliné à sens unique devant le Nigérian Sultan Agunmade 0-4 (7/11, 12/14, 6/11, 2/11). Le champion de Madagascar junior terminait deuxième de son groupe après deux victoires et une défaite. Les neuf autres joueurs, dont quatre chez les U19 et cinq chez les U15, ont tous échoué en phase de groupes. Elijaharisoa Andriamampandry, engagé dans la catégorie U15 garçons, avait enregistré deux victoires et une défaite, mais il a été classé troisième du groupe, car il ne comptait pas assez de points marqués.