Madagascar: Exposition - Nonoh Ramaro met en lumière les cultures malgaches avec « Ako »

Après plus de 10 ans loin des scènes artistiques tananarivienne, nationale et internationale, Nonoh Ramaro signe son retour avec « Ako », une exposition consacrée au Hira Gasy et à la danse traditionnelle Antandroy. Prévue du 31 juillet au 21 août 2026 à l'ADMC Craam de l'université d'Antananarivo, avec un vernissage le 31 juillet à 16 heures, l'exposition réunira une vingtaine d'oeuvres au plus.

À travers une approche principalement chromatique, l'artiste plasticien autodidacte invite le public à s'immerger dans les rythmes, les mouvements et les vibrations des cultures du terroir. De son vrai nom Landry Richard Ramaroniaina, Nonoh Ramaro dessine depuis son enfance et pratique les arts plastiques depuis plus de 30 ans.

Ancien danseur et chorégraphe, il forge un style personnel marqué par le mouvement, les éclaboussures et un « hasard maîtrisé », en utilisant notamment le dessin, l'aquarelle, l'acrylique et la peinture à l'huile. Chaque création, conçue comme une pièce unique, offre au public la possibilité d'interpréter librement les oeuvres selon sa propre sensibilité. L'artiste prévoit également d'autres projets tout au long de l'année.